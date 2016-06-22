麦当劳中国大陆和香港店面吸引首旅和三胞集团竞购--消息

2014年7月25日在香港拍到的一家麦当劳店。 REUTERS/Tyrone Siu/File Photo

路透香港/新加坡6月22日 - 据知情人士对路透表示，麦当劳(McDonalds)(MCD.N)(MCD.N)计划卖出中国大陆和香港店铺，已收到几份收购提议。有意买家包括北京首都旅游集团、三胞集团和中国化工集团，交易价值大约30亿美元。

知情人士称，根据交易条款，麦当劳将向买家授予为期20年的盟主特许经营协议，但也设置了限制性条件，阻止一些私募股权投资公司参与收购。

但知情人士还表示，包括贝恩资本(Bain Capital)、TPG资本、凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)在内的全球收购公司已进入竞购程序，他们考虑与某些中国战略买家结盟。

知情人士称，另有一些竞购者也准备在周一截止日之前提交首轮竞购，包括麦当劳的中国合作伙伴北京首都农业集团，以及格林豪泰酒店集团。目前尚不清楚这两个买家是否推进了竞购。

路透此前报导称，麦当劳已聘请摩根士丹利(MS.N)助其出售在中国大陆、香港及韩国的约2,800家店面。

其中一位知情人士称，麦当劳中国和香港业务的未计利息、折旧及摊销之利润约为2亿美元，售价有望达到这一核心盈利规模的15-16倍左右，也就是交易总值约30亿美元。

记者未能立即联系到中国化工和三胞相关管理人士予以置评。首旅集团则表示对此事件不知情。首农集团一位管理人士称，公司并未参与竞购。格林豪泰发言人称，该公司目前未参与竞购。

贝恩、凯雷和TPG均拒绝置评。由于销售过程属于保密信息，消息人士均拒绝具名。

“我们正在取得进展，寻求长期战略合作伙伴需具备地缘连结，拥有互补技能和专业知识，同时又能深刻理解麦当劳品牌，认可我们的价值观和愿景，并且专注于加速成长计划，”麦当劳一位女发言人称。

“由于尚未做出任何决定，现在去进一步猜测还为时尚早，”她通过电邮告诉路透。

麦当劳未披露各国营收细节，但行业数据显示，麦当劳是中国第二大快餐连锁，仅次于运营有肯德基和必胜客连锁品牌的百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)。(完)