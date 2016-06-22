麦当劳中国大陆和香港店面吸引首旅和三胞集团竞购--消息

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透香港/新加坡6月22日 - 据知情人士对路透表示，麦当劳(McDonalds)(MCD.N)(MCD.N)计划卖出中国大陆和香港店铺，已收到几份收购提议。有意买家包括北京首都旅游集团、三胞集团和中国化工集团，交易价值大约30亿美元。
知情人士称，根据交易条款，麦当劳将向买家授予为期20年的盟主特许经营协议，但也设置了限制性条件，阻止一些私募股权投资公司参与收购。
但知情人士还表示，包括贝恩资本(Bain Capital)、TPG资本、凯雷投资集团(Carlyle Group)(CG.O)在内的全球收购公司已进入竞购程序，他们考虑与某些中国战略买家结盟。
知情人士称，另有一些竞购者也准备在周一截止日之前提交首轮竞购，包括麦当劳的中国合作伙伴北京首都农业集团，以及格林豪泰酒店集团。目前尚不清楚这两个买家是否推进了竞购。
路透此前报导称，麦当劳已聘请摩根士丹利(MS.N)助其出售在中国大陆、香港及韩国的约2,800家店面。
其中一位知情人士称，麦当劳中国和香港业务的未计利息、折旧及摊销之利润约为2亿美元，售价有望达到这一核心盈利规模的15-16倍左右，也就是交易总值约30亿美元。
记者未能立即联系到中国化工和三胞相关管理人士予以置评。首旅集团则表示对此事件不知情。首农集团一位管理人士称，公司并未参与竞购。格林豪泰发言人称，该公司目前未参与竞购。
贝恩、凯雷和TPG均拒绝置评。由于销售过程属于保密信息，消息人士均拒绝具名。
“我们正在取得进展，寻求长期战略合作伙伴需具备地缘连结，拥有互补技能和专业知识，同时又能深刻理解麦当劳品牌，认可我们的价值观和愿景，并且专注于加速成长计划，”麦当劳一位女发言人称。
“由于尚未做出任何决定，现在去进一步猜测还为时尚早，”她通过电邮告诉路透。
麦当劳未披露各国营收细节，但行业数据显示，麦当劳是中国第二大快餐连锁，仅次于运营有肯德基和必胜客连锁品牌的百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)。(完)
(编译 王颖/刘秀红；审校 于春红/张明钧)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。