和君创业向中国当局申诉麦当劳出售中国业务案

路透香港2月16日 - 中国的和君创业管理咨询公司过去曾在对抗可口可乐(KO.N)及苹果(AAPL.O)的反垄断大战中扮演助攻角色，现在则将矛头对准美国速食业龙头麦当劳(MCD.N)。和君创业向中国监管当局提出申诉，认为麦当劳出售中国业务之举，可能损害员工及消费者。

中国大型综合企业--中信股份(0267.HK)上月宣布，与凯雷(CG.O)和中信资本将共同收购麦当劳中国和香港业务控制权益，作价高至20.8亿美元。麦当劳中国管理公司将获授予主特许经营权，在中国大陆和香港经营麦当劳餐厅，期限20年。

和君创业的申诉有可能拖延此案获得监管当局批准。在此之前，美国一工会组织指控，此案可能导致麦当劳在中国的12万名员工待遇及工作条件变得更差。

和君创业向路透表示，已针对麦当劳分别向中国商务部反垄断局以及其主管特许经营的部门提出两份申诉。

中国商务部尚未回覆置评要求，中信股份、中信资本及凯雷均不予置评。

“对于麦当劳的主特许经营商、经营个别分店的现有特许经营商、以及这些分店的员工与顾客，这起交易将带来极大的压力，”和君创业CEO李肃在一篇声明中称。

“监管当局应该调查这笔交易，并加以限制以防止麦当劳滥用其市场主导地位”，他指出。(完)