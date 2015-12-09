中国经济增速明年前低后高 全年预计增长6.5%--中信

路透北京12月9日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)在2016年宏观经济展望报告中预计，由于货币政策的边际效用下降，明年“宽财政”将戏份更多，以支持基建投资；预计政策效果将于下半年显现，经济增长前低后高，全年达6.5%。

该券商并称，明年全年预计降准450个基点、降息2次；财政政策将成为稳增长的核心，减收增支双管齐下，预算赤字率可能为2.8%。

以下为报告的要点摘录：

--风起于青萍之末。明年外需乏善可陈，而内生投资亦面临下行压力，并拖累传统消费。

但在内生动力和政策的驱动下，新兴消费需求已悄然释放，成为增长亮点。不过新需求尚难挑大梁，而传统的“政治经济周期”消失也意味着近期投资不会全面回升，因此保持中高速增长仍需要基建发力。“松货币”还将继续，但由于货币政策的边际效用下降，“宽财政”将戏份更多，以支持基建投资。预计政策效果将于下半年显现，经济增长前低后高，全年达6.5%。弱需求主导“猪周期”维持物价低位运行，预计全年CPI通胀1.5%，大致与今年持平。

--美欧日一半火焰，一半海水，总体来看全球经济起色不大。

美国房地产市场健康发展，劳动市场继续向好，而大选之年的“政治经济周期”现象亦有利内需，预计明年GDP增长2.5%，略高于今年的2.4%。联储加息在即，美元的“春天”才开始。欧元区在旧患新忧中缓慢前行，日本“旧箭”低效，“新箭”存疑。新兴亚洲处在金融周期高位，随着美国加息周期启动，资本外流与汇率贬值压力可能加剧，经济增长面临考验。

--明年国内固定资产投资增速继续下行，预计从今年的10%降至8.5%，而传统消费亦难独善其身，零售增长轻微下降。

房地产去库存压力山大，加上人口结构转变，明年房地产投资料将继续下行，并拖低相关制造业的投资增速。基建投资增速预计会明显上升以对冲地产、制造业投资增速下滑。传统的“政治经济周期”已经消失，以往政府换届后投资迅速回升的现象也一去不返。由于服务业未必能抵消二产回软对就业的冲击，收入和一些传统消费增长将继续放缓。

--虽然传统消费受压，但内生动力与政策发力带动新兴消费需求悄然释放，预计明年消费整体表现相对亮眼，对GDP增长的贡献达60%以上。

随着恩格尔系数下降，我国已经进入服务消费加速发展阶段，而90后新生代的崛起更意味着娱乐消费起飞。近期出台的加快发展生活性服务业的指导意见、扶贫措施、全面放开二孩政策以及应对老龄化行动则从政策层面来释放新兴消费需求。应对老龄化行动虽未必能提升整体消费率，但有行业亮点，老年日常用品、养老机构业、医疗疗养业等将表现亮眼，而生育率上升和收入差距缩小则提升整体消费。

--明年“松货币”将持续，但“宽财政”尤其是“准财政”戏份更多。

人民币贬值压力依旧，明年宏观审慎监管或将加强，以防范非正常资本外流，也为“松货币”创造空间，全年预计降准450个基点、降息2次，而人民币对美元汇率可能在波动中贬值5%。

由于货币政策边际效用下降，财政政策将成为稳增长的核心，减收增支双管齐下，预算赤字率可能为2.8%。虽然全面减税既能刺激需求，又可改善供给，但因涉及不同部门之间的博弈，难度较大。由于预算内财政政策空间有限，“准财政”的戏份更多，比如，专项金融债规模预计会比今年大。（完）