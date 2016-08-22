中国国务院：多举措降低实体经济成本 三年左右合理下降企业综合成本

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月22日 - 中国国务院称，推出多举措降低实体经济企业成本工作，目标是经过1-2年努力，降低实体经济企业成本工作取得初步成效，3年左右使实体经济企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强。
中国政府网周一援引国务院降低实体经济企业成本工作方案指出，将全面推开营改增试点，年减税额5,000亿元以上，将营改增试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围。
“2017年3月底前进行一次政策落实情况及效果评估，...适时将降低实体企业成本转为常态化工作。”国务院称。
工作方案并指出，要让企业贷款、发债利息负担水平逐步降低，融资中间环节费用占企业融资成本比重合理降低；并扩大全口径跨境融资宏观审慎管理试点范围，进一步简化程序，合理扩大企业发行外债规模。
国务院称，要大力发展股权融资，合理扩大债券市场规模；支持有发展潜力的实体经济企业之间债权转股权；稳妥推进民营银行设立，发展中小金融机构；鼓励资信状况良好、偿债能力强的企业赴境外发行本外币债券，扩大人民币跨境使用。
此外，还要发展股债结合品种，研究发展高风险高收益企业债、项目收益债、永续债、专项企业债、资产支持证券等。
方案还指出，要推动各项政策措施落实，并根据实际情况不断充实完善政策措施；并从2017年起，每年年中报送一次政策落实情况。（完）
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(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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