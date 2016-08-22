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中国财经 | 2016年 8月 22日 星期一 17:44 BJT

中国国务院：多举措降低实体经济成本 三年左右合理下降企业综合成本

路透北京8月22日 - 中国国务院称，推出多举措降低实体经济企业成本工作，目标是经过1-2年努力，降低实体经济企业成本工作取得初步成效，3年左右使实体经济企业综合成本合理下降，盈利能力较为明显增强。

中国政府网周一援引国务院降低实体经济企业成本工作方案指出，将全面推开营改增试点，年减税额5,000亿元以上，将营改增试点范围扩大到建筑业、房地产业、金融业、生活服务业，并将所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围。

“2017年3月底前进行一次政策落实情况及效果评估，...适时将降低实体企业成本转为常态化工作。”国务院称。

工作方案并指出，要让企业贷款、发债利息负担水平逐步降低，融资中间环节费用占企业融资成本比重合理降低；并扩大全口径跨境融资宏观审慎管理试点范围，进一步简化程序，合理扩大企业发行外债规模。

国务院称，要大力发展股权融资，合理扩大债券市场规模；支持有发展潜力的实体经济企业之间债权转股权；稳妥推进民营银行设立，发展中小金融机构；鼓励资信状况良好、偿债能力强的企业赴境外发行本外币债券，扩大人民币跨境使用。

此外，还要发展股债结合品种，研究发展高风险高收益企业债、项目收益债、永续债、专项企业债、资产支持证券等。

方案还指出，要推动各项政策措施落实，并根据实际情况不断充实完善政策措施；并从2017年起，每年年中报送一次政策落实情况。（完）

更多细节，请点选中国政府网(www.gov.cn)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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