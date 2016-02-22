中国经济今年要保持运行在合理区间 加强定向调控--政治局会议

路透北京2月22日 - 中国中共中央政治局周一召开会议称，今年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，把握好稳增长和调结构的平衡，保持经济运行在合理区间，着力加强供给侧结构性改革，加快培育新的发展动能，改造提升传统比较优势。

中央人民广播电台并援引会议表示，今年要做好重点领域风险防控，要创新宏观调控方式，加强区间调控、定向调控和相机调控，为经济发展和结构改革营造稳定环境。

会议还指出，要加强供给侧结构改革，增强持续增长动力，深挖国内需求潜力，开拓发展更大空间，推进新一轮对外开放，着力实现合作共赢，推动绿色发展取得新突破。

本次中央政治局会议讨论国务院拟提请第十二届全国人民代表大会第四次会议审议的政府工作报告稿和审查的中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要草案稿。

国家发改委主任徐绍史本月初表示，受农历新年假期、北方地区天气寒冷无法开工等因素影响，今年一季度经济压力还是比较大；但也要看到宏观调控政策在不断出台，政策工具箱里面还有好多政策，能够使经济运行在合理区间，今年经济增长目标区间为6.5-7%。（完）