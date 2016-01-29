2015年中经产业景气指数逐季下降 行业走势日益分化

路透北京1月29日 - 据新华社报导，中国工业增速仍在持续换挡，2015年工业景气指数呈逐季下降走势，但行业走势日益分化。高新产业较快增长，符合产业和消费升级方向的新产品快速增长，钢铁、煤炭的预警指数在所监测的诸多行业中垫底。

由经济日报社和国家统计局共同编制的四季度中经产业景气指数周五发布，该指数降至92.0，前三季度分别为93.1、92.7、92.3。但景气回落的幅度温和可控，全年工业景气仍处于正常区间。

报导并称，2015年四季度投资和利润均增长较快的行业仍是与消费相关的食品、家具、文教娱乐用品等制造业。利润增长较快的还有医药、电子、电气机械等制造业，以及石油加工业。投资增长较快的包括IT制造业，环保制造业以及电力热力燃气及水的生产供应业。

同期，煤炭、石油开采、钢铁等资源型行业受价格持续下跌影响效益恶化，利润降幅最高达到70％以上，其中，钢铁业销售利润率仅为0.2%，投资亦同比下降。

中经产业景气指数由经济日报社中经产业景气指数研究中心和国家统计局中国经济景气监测中心共同编制，指数涵盖了工业领域的重点产业，包括装备制造、煤炭、石油、电力、钢铁、有色金属、水泥、化工、家电、服装、乳制品等。（完）