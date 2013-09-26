近期数据令IMF对中国经济更有信心--IMF高层

路透东京9月26日 - 国际货币基金组织(IMF)亚太地区副主管兼中国工作组主管Markus Rodlauer周四表示，近期中国经济数据强化了该机构对于中国将避开下半年放缓的观点，预期今年可增长7.75%。

他表示尽管国际环境艰困，但IMF仍预计中国经济将保持持续增长步伐。

“这呈现在一些发布频率较高的中国数据指标。这些指标显示，进入第三季及下半年时，经济活动确实逐渐回稳，”Rodlauer在东京一场会议上表示。

他特别指出零售销售的成长率为两位数，工业增加值与固定资产投资数据都是例证。

7月时，IMF呼吁中国推动更多改革，以维持亮丽经济表现，IMF并维持预估2013年中国成长率为7.75%，高于中国当局的7.5%成长率目标，但当时IMF亦指出这项预估值面临下档风险。

不过从那之后，一连串数据显示中国经济增温。

IMF举行年会之前，将在10月8日发表最新全球经济展望。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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