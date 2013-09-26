近期数据令IMF对中国经济更有信心--IMF高层

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透东京9月26日 - 国际货币基金组织(IMF)亚太地区副主管兼中国工作组主管Markus Rodlauer周四表示，近期中国经济数据强化了该机构对于中国将避开下半年放缓的观点，预期今年可增长7.75%。
他表示尽管国际环境艰困，但IMF仍预计中国经济将保持持续增长步伐。
“这呈现在一些发布频率较高的中国数据指标。这些指标显示，进入第三季及下半年时，经济活动确实逐渐回稳，”Rodlauer在东京一场会议上表示。
他特别指出零售销售的成长率为两位数，工业增加值与固定资产投资数据都是例证。
7月时，IMF呼吁中国推动更多改革，以维持亮丽经济表现，IMF并维持预估2013年中国成长率为7.75%，高于中国当局的7.5%成长率目标，但当时IMF亦指出这项预估值面临下档风险。
不过从那之后，一连串数据显示中国经济增温。
IMF举行年会之前，将在10月8日发表最新全球经济展望。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
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路透上海3月28日 - 按资产计中国第五大银行--交通银行2016年净利依旧仅微增。行长彭纯周二表示，目前不良率还比较稳定，但管理层把控制不良贷款放在第一位；今年不良资产的压力依然很大，新增不良资产还会继续增加。
路透香港3月28日 - 中国华润集团旗下燃气业务分支--华润燃气周四公布，去年度净利按年增长16%，逊于市场预期，惟派息比率略为上调。