为防风险致中国经济失速或得不偿失 短期过紧政策存纠偏可能--海通

《信报》：特式升市＂脚软＂ 欧洲忧虑稍纾
美股「特式升市」（Trump rally）有泄气迹象，三大指数周二皆急跌逾百分之一，拖累港股「四连升」后断缆，恒指昨天一度挫逾三百点，收市跌幅略为缩窄，惟全日仍下滑二百七十二点，收报二四三二○点。
路透北京6月21日 - 中国大型券商--海通证券(600837.SS)(6837.HK)周五发布报告指出，中国央行此次货币紧缩的核心目标应是指向金融机构降杠杆，化解潜在金融风险；但报告并提到若为防风险导致经济失速或得不偿失，央行宜从长计议，短期过紧政策存纠偏可能。
海通证券宏观首席分析师姜超在这份报告中表示，传闻央行窗口指导大行投放资金，而且央行拥有SLO(公开市场短期流动性调节工具)和逆回购等多样工具，维稳货币利率责无旁贷，因而未来市场资金应有改善可能。
“从央行2013年金融稳定报告看，主要是银行同业负债过大，表外资产过多，存在逃避监管和期限错配的风险。”姜超称，“但央行的货币政策是猛药，金融机构的资金紧张会导致实体经济资金成本上升，中国的企业部门最需要降杠杆，但过高的资金价格会使得债务越滚越大。”
他称，降杠杆应是长期趋势，金融机构应主动降低杠杆，减少期限错配自救，才能真正降低货币利率波动风险。
他并表示，目前企业部门工业名义增速仅为6%，低于6.65%的贷款平均利率，而且从回购利率的上升看二季度企业贷款利率将会上升，会加剧企业债务负担。
“国债收益率曲线几乎倒挂预示经济存失速风险，若为防风险导致经济失速或得不偿失，央行宜从长计议，短期过紧政策存纠偏可能。”姜超在报告中称。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线显示，10年品种最新报在3.7016%；同期三年品种最新报在3.6054%。
自5月下旬起，银行间市场资金即开始出现紧张迹象，此后事态不断升级，流动性困境迟迟不见改善。银行间资金市场周四早盘更是空前恶化，主要回购利率创下新高。不过尾盘时段略有好转，因有传闻称央行给予了定向扶助，然也不能排除在途资金落定后，部分机构拆出资金意愿增强的可能性。(完)
(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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