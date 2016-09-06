中国国务院：抓住大宗商品价格较低等有利时机 加大积极财政实施力度

路透北京9月6日 - 中国国务院昨日召开常务会议决定，要抓住当前原材料等大宗商品价格较低等有利时机，加大积极财政政策实施力度，聚焦脱贫攻坚、重大软硬基础设施建设、新产业新动能培育等重点领域，注重体制机制改革创新，优化政策“配方”打好组合拳。

周二刊登在中国政府网的常务会议新闻稿称，要创新融资方式，统筹盘活沉淀资金，注重运用政府和社会资本合作模式，再向社会集中推介一批有现金流、有稳定回报预期的项目；推动中央企业增加农村电网、电信基础设施等短板领域投资。

会议提出，要鼓励开发性、政策性银行加大信贷支持力度；支持企业通过债券、股权等方式筹集建设资金；并引导商业银行建立健全适应战略性新兴产业特点的信贷管理和评审制度，对各类市场主体在中长期贷款投放、市场利率等方面一视同仁。

“加快推进‘十三五’（2016-2020年）规划纲要确定的全局性、基础性、战略性重大工程项目，抓紧制定实施方案，尽快形成实物工作量，”会议称，推出重大建设项目三年滚动投资计划，形成项目储备机制和滚动实施的良性循环。

同时，积极化解过剩产能，坚决淘汰落后产能；进一步放开基础设施领域投资限制，在教育、医疗、养老等民生领域对民办与公办机构在市场准入、职称评聘、社保定点等方面同等对待。

国务院并称，持续深化简政放权、放管结合，抓紧修订政府核准的投资项目目录以及企业投资项目核准和备案管理条例；除跨地区、跨流域、跨境项目外，企业投资项目核准能放给市场和地方的一律下放。

在扩大利用外资方面，加快复制推广自贸试验区试点新经验，出台外商投资负面清单和促进加工贸易向中西部转移的政策，并建立补短板项目推进奖惩机制。

中国国家主席习近平上周主持召开中央全面深化改革领导小组第二十七次会议强调，当前和今后一个时期，是全面深化改革的施工高峰期，要按照既定的时间表、路线图，更加注重发挥经济体制改革的牵引作用，更加有针对性解决各领域各层面各环节的矛盾和问题，坚定不移把全面深化改革推向前进。（完）

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