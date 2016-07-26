需求走稳支持中国经济基本态势向好 今年预计增长7%左右--专家

路透北京7月26日 - 中国国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群周二表示，在需求走稳支持下，中国经济增长今年将是一个稳中向好的基本态势，预计全年增长应该在7%左右。

他在人民日报海外版撰文称，看好中国经济有充足的底气，十几亿人口的正常生活就是经济增长的基础，投资在趋稳，基础设施投资的增长是整个投资增长的“稳定器”。

他指出，2015年，基础设施投资占投资的比重已达到近24%，而且，基础设施投资不再是高强度的扩张，而是注意立当前、谋长远，特别是结合新型城镇化推进基础设施投资。

而当前城镇化不再是大城市单兵突击，是把城市群作为主体形态，城市之间的互联互通、交通一体化和供水、供气、供电、供暖以及污水垃圾处理能力的建设，包含的项目非常多。

张立群称，从资金方面看，过去基础设施投资主要通过地方投融资平台进行，包含的风险比较多。近两年推出了地方债的置换，这实际是把信用担保的主体从地方转到中央，国家发改委、审计署等部门都参与到地方债和发债建设项目的审查工作中，审查之后给予置换一些项目，政府和银行之间融资关系得以改善。

他认为，中国经济增长的态势在走稳，增长的“含金量”在提高，增长的体制机制在趋向成熟和定型，对中国经济前景应该充满信心。

中国国务院总理李克强上周五称，中国经济仍面临较大下行压力，但基本面向好的局面没有改变，中国将保持稳健的货币政策，积极财政政策仍有回旋余地。（完）