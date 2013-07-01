中国经济将在2015年左右进入中速增长期--专家

路透上海7月1日 - 中国国务院发展研究中心副主任刘世锦表示，去年底的中国经济回升仅是短周期的，未来两三年将进入转换期，中国经济增速或将在2015年左右下一个台阶，进入中速增长时期，新的平衡点或在6%-7%间，最近两三年都是转换期。

上海证券报周一引述刘世锦指出，去年第四季度的增速回升可能仅是由于存款调整引起短周期的回升，而短周期预计将在今年年底结束。他还预计，服务业比重将在2017年超过工业成为增长主力。

他谈到，未来转换期潜在增长率将在7%-8%之间，而进入中速增长期后新的平衡点很可能在6%和7%之间。其中，基础设施和房地产投资历史需求达到峰值将是高增长时代结束的主要原因，消费将构成未来增长主要动力。

刘世锦并表示，最近两年经济增长速度虽然回落了，但是和2008年金融危机时候不一样的地方就是就业的压力并不大。

中国国务院上周召开的常务会议指出，今年以来中国经济形势总体平稳，要保持政策连续性和稳定性，稳定市场预期。同时，要积极采取既稳增长、又调结构一举多得的有效措施，着力扩大内需。

在外界不乏看空中国经济之际，中国国家副主席李源潮上周五表示，中国正处在加快转变经济方式的关键时期，经济转型是一个需要付出代价的痛苦过程，但只要坚定向前，中国经济前景仍然向好，未来十几年中国经济仍可保持7%左右的增长速度。

中国年初确定的今年GDP(国内生产总值)增长目标是7.5%，一季度经济成长率7.7%低于市场预期，多家投行机构已经纷纷调降对二季度增速的预估。(完)

(发稿 边竞；审校 张喜良)

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