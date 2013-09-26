中国今年经济增速料约7.7% 上海自贸区堪称“准香港”--中行

路透北京9月26日 - 中国经济三季度企稳回升已经是大概率事件。中国银行国际金融研究所在最新季度展望报告中称，三季度增速预计会升至7.8%，而随着外需持续改善、“微刺激”政策显效，四季度经济将继续向好，今年全年增速估约7.7%。

在谈到备受关注的上海自由贸易试验区时，中行国际金融研究所副所长宗良指出，上海自贸区可以称为是“准香港”，和国际接轨、和境外直接连通，但资金要进出内地市场就需要“打招呼”，会有一套制度规则约束着。

中行在报告中指出，在一系列稳增长政策作用下，中国三季度各项经济指标明显好转，经济企稳回升的概率增大，预计GDP增长7.8%左右。

而随着外需持续改善、“微刺激”政策显效，四季度经济将继续向好，但由于去年基数较高，所以四季度GDP增长可能不会高于三季度，甚至低于三季度。

“预计四季度GDP增长7.7%左右，CPI(居民消费价格指数)上涨2.8%左右；全年GDP增长7.7%左右，CPI上涨2.6%左右，中国经济滑出‘下限’的风险正在减小，”报告称。

政策方面，宏观政策应保持基本稳定，财政政策重在减税节支，提高财政资金使用效率，货币政策应保持稳健，重在盘活存量，力促经济运行在合理区间，稳定经济主体预期；同时，加快金融、财税等重点领域改革，助力中国经济进入提质增效的“第二季”。

今年上半年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.6%，而今年的经济增长目标为7.5%。但三季度以来经济出现企稳势头，尤其8月经济指标整体好转显示“稳增长”政策效果初显。

**上海自贸区堪称“准香港”**

中国(上海)自由贸易试验区将于9月29日(本周日)正式挂牌。宗良表示，自贸区可以称为是“准香港”，和香港基本一样但又有差异，跟国际接轨但在一定程度上又可以管控。

“管的是不能和境内直接相通，但和境外是直接相通的，”他说，自贸区和海外的人民币市场是完全连通的，但资金要进出内地市场就需要“打招呼”，会有一套规则制度管着。

当被问及自贸区会不会实行利率汇率双轨制的时候，中行国际金融研究所首席经济学家曹远征指出，现在谈金融改革一个是存款利率自由化，另一个就是人民币资本项下可兑换，而存款利率在国内不同金融机构间已经不一样了，自贸区内大额存款可以采用通知存款、协议利率，也是可以协商的。

至于人民币可兑换，他认为这对自贸区来说也不是问题，因为这本身就是一个市场，是一个统一的人民币市场。

“这是一个人民币市场、不是外币的，如果你想把人民币换成外币，就要自己想办法，”曹远征称，“在交易环节和汇兑环节不管你，可以自由买卖，想去哪儿换是你的自由。”

他指出，如果说深圳前海是个“管道”，那么上海自贸区可以说是个“市场”，是人民币的本币市场，会出现很多的交易、有很多的创新和机会。

“这就是以开放促进改革。”对于上海自贸区的意义，曹远征认为“怎么估计都不为过”。

上海自贸区相关政策细节尚未公布，但国内各家金融机构已经磨拳擦站积极推进准备工作。以资产计中国第五大银行--交通银行(601328.SS)高层就表示，其组建自由贸易区分行的申请已递交监管部门，有信心近日获批。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。