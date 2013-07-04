中国经济硬着陆可能性非常小--物流采购联合会副会长

《明报》：习近平担全球化大旗 中国方案需制度创新
就在美国新总统特朗普就任前3日，国家主席习近平在世界经济论坛和联合国日内瓦总部发表的两篇演辞，既是对世界即将到来的新变局的提前回应，亦是中国对未来国际政经课题的答案，被视为向全球提供解决各种政治经济问题中国方案；两篇演讲既有对外宣示意义，也有对内指导意义，可以视作他今秋中共十九大报告国际外交部分的政策蓝本。
路透北京7月4日 - 中国经济二季度增速进一步下降已经成大概率事件。不过在中国物流与采购联合会副会长蔡进看来，经济平稳运行的格局未变，“硬着陆”可能性非常小，未来一定要处理好稳增长和调结构之间的关系。
他周四在参加商务部新闻发布会时称，现在市场对经济增长率过于敏感，其实缓与不缓应该是放在一个区间来看，若以过去一年多经济增长的低谷和高峰来看，如果季度增速处在高低点7.4-7.9%之间，都可以说是平稳的。
“从PMI角度来讲，经济平稳运行的格局未变，硬着陆的可能性非常小，”他表示。
蔡进解释道，从PMI角度来看中国经济运行，不仅要看制造业还要看非制造业PMI；6月官方两个PMI指数虽然都有回落，但仍然在50以上，特别是制造业PMI三个月均值还是50.5，表明经济还是处在温和增长或者说适度增长区间。
此外，两个数据回落都有季节性因素，每年6月都是回落的，而今年回落幅度还不是很大；非制造业略有回落主要还是受建筑业回落拖累，要注意到服务业分项PMI反而是回升的。
他并预计，下半年生产资料价格同比估计还会有一定幅度回落，但回落幅度会收窄，因为现在一些生产资料价格已经出现回升迹象，虽然是否是趋势性回升还有待观察；此外去年低基数效应也会有影响。
中国6月官方制造业采购经理人指数（PMI）续降至50.1，逼近荣枯分水岭；6月非制造业商务活动指数亦降至53.9的九个月最低位。这两个数据由中国国家统计局和物流与采购联合会（CFLP）联合编纂，按月发布。
不过蔡进也承认，整体上讲经济增长确实是偏弱的，主要是因为产能过剩不仅压低了价格，还打击了企业信心。
“一定要控制不合理需求的增长，这应该是转变经济发展方式的一个很重要的思路，”他说，“稳增长和调结构之间的关系一定要处理好。”
他指出，在现有经济结构中扩大需求往往可能是无效的，如果为了适应供大于求而再去扩大需求，那么在项目建设过程中可能的确形成了需求，但完工以后就又变成了供给。
中国一季度经济增速降至7.7%，令市场感到失望。中国国家统计局定于7月15日公布二季度投资和消费等重要宏观经济指标。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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