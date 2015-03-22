张高丽：今年经济下行压力有所加大 政府要主动作为

路透北京3月22日 - 中国国务院副总理张高丽周日表示，今年中国经济下行压力有所加大，困难比去年多，政府要主动作为，使积极的财政政策加力增效，稳健的货币政策松紧适度。更加注重定向调控，努力完成今年的任务。

张高丽在“中国发展高层论坛2015年会”上称，今年要着眼保持中高速增长和迈向中高端水平双目标，坚持稳政策稳预期和促改革调结构双结合，打造大众创业、万众创新和增加公共产品公共服务双引擎，保持经济运行在合理区间。

“今年以来，中国经济下行压力有所加大，工业投资等增速继续放缓，但缓中有稳，缓中也有亮点。”张高丽说。

张高丽，今年以来就业、服务业、高新技术产业、新兴业态、民间投资，创业创新等发展较快较好。中国经济不可能也没有必要像过去那么高速的发展，当前应该以提高质量和效益为中心来转变经济结构。（完）

(发稿 张晓翀； 审校 黄凯)

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