张高丽：今年经济下行压力有所加大 政府要主动作为

购物中心开发热度不减 深沪渝列全球三甲--世邦魏理仕
路透上海5月3日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕最新报告指出，中国内地各大城市对购物中心的开发热度不减。截止去年底，在全球十大在建购物中心市场排名中，中国有八个城市名列其中，深圳、上海和重庆列前三甲。
路透北京3月22日 - 中国国务院副总理张高丽周日表示，今年中国经济下行压力有所加大，困难比去年多，政府要主动作为，使积极的财政政策加力增效，稳健的货币政策松紧适度。更加注重定向调控，努力完成今年的任务。
张高丽在“中国发展高层论坛2015年会”上称，今年要着眼保持中高速增长和迈向中高端水平双目标，坚持稳政策稳预期和促改革调结构双结合，打造大众创业、万众创新和增加公共产品公共服务双引擎，保持经济运行在合理区间。
“今年以来，中国经济下行压力有所加大，工业投资等增速继续放缓，但缓中有稳，缓中也有亮点。”张高丽说。
张高丽，今年以来就业、服务业、高新技术产业、新兴业态、民间投资，创业创新等发展较快较好。中国经济不可能也没有必要像过去那么高速的发展，当前应该以提高质量和效益为中心来转变经济结构。（完）
(发稿 张晓翀； 审校 黄凯)
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路透北京5月3日 - 中国财政部周三表示，自2017年7月1日起，简并增值税税率结构，取消13%的增值税税率，纳税人销售或者进口农产品（含粮食）、石油液化气、天然气等货物时，税率为11%。
路透上海5月3日 - 中国股市沪综指周二收跌0.35%。沪深证交所融资融券余额当日增加18亿元人民币；两市两融余额为9,110.3亿元。