中国工业经济下行压力不可低估 投资需求回落是主因--工信部

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京4月28日 - 中国工信部新闻发言人王黎明周二表示，中国工业经济下行压力不可低估，需求增长动力不足，特别是整个投资需求回落成为影响工业经济下行的主要原因。
他在国新办介绍今年一季度工业通信业发展情况时称，一季度，工业生产的增速在放缓，部分地区、行业和企业下行压力加大，一季度规模以上的工业增加值同比增速是2009年一季度以来最低的。
他称，东北、西部地区的一些产业结构偏重的省市，生产增速回落较大，企业层面生产经营的困难很多。（完）
(发稿 李贺； 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。