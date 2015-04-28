版本:
中国
中国财经 | 2015年 4月 28日 星期二 16:54 BJT

中国工业经济下行压力不可低估 投资需求回落是主因--工信部

路透北京4月28日 - 中国工信部新闻发言人王黎明周二表示，中国工业经济下行压力不可低估，需求增长动力不足，特别是整个投资需求回落成为影响工业经济下行的主要原因。

他在国新办介绍今年一季度工业通信业发展情况时称，一季度，工业生产的增速在放缓，部分地区、行业和企业下行压力加大，一季度规模以上的工业增加值同比增速是2009年一季度以来最低的。

他称，东北、西部地区的一些产业结构偏重的省市，生产增速回落较大，企业层面生产经营的困难很多。（完）

(发稿 李贺； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐