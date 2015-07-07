专访：中国经济好转信号偏弱 不排除三季度货币政策续放松--专家

作者 沈燕

路透北京7月7日 - 中国国家发改委宏观经济研究院副院长马晓河认为，无论是新近公布的包括制造业PMI在内的先行指标，抑或已公布的投资，消费，外贸等都不如预期，中国经济好转的信号偏弱，不排除三季度稳增长政策继续加强，货币政策继续松动。

他在接受路透专访时称，中国国内生产总值（GDP）经济增长已经连续22个季度从高位下行（从2010个第一季度至今年第二季度），但随着政府稳增长扩投资明显加力，政策效果或会在三四季度经济显现。

“二季度GDP破七的概率比较大，可能成为年内低点，但中国正在加强稳增长的调控手段，这些举措估计会在下半年见效，但全年增速会逊于去年。”他预计，不排除三季度继续加强稳增长的宏观调控政策，仍有降准降息的空间，经济会在三四季度温和复苏，GDP会恢复到7%以上。

中国最新公布的6月官方制造业采购经理人指数(PMI)持平于上月的50.2，连续两个月位于荣枯线上方，新订单等多个分项指标均指向需求疲软，同日公布的汇丰制造业PMI虽有小幅回升，但仍处于荣枯线下方。

马晓河分析指出，中国目前经济增长好转信号偏弱，一些指标虽有改善迹象，但大多数表现仍然偏低，投资消费仍在底部运行，出口也未有明显改善，工业增长连续60个月减速后虽有所回升，但也是低增长，5月份仅为6.1%。货币供应量M1、M2增长偏弱，物价连续下行。PPI连续39个月负增长，是改革开放以来少有的，显示制造业通缩风险在上升。

他表示，虽然在政府微刺激和投资拉动下，基础设施公共投资会向好，但制造业、房地产业投资难有明显回升，消费继续呈现低缓增长趋势，出口增长由负变正后会延续低速状态，经济增长仍面临不小的压力，预计全年经济增长率会低于2014年。

中国今年已将增长目标调低为7%，低于去年7.5%的增长目标。中国去年实现GDP增幅为7.4%。今年一季度GDP增幅为7%。

为缓解经济下行压力，中国出台一系列稳增长举措，包括加快投资，财政货币政策也齐发力，中国央行自去年11月起已连续降息降准。

最近的一次是6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点，并有针对性地对金融机构实施定向降准，以进一步支持实体经济发展，促进结构调整。

中国国务院总理李克强周一表示，上半年中国经济运行保持在合理区间，主要经济指标趋稳向好；中国有信心、有能力应对各种风险挑战，推动经济持续健康发展。

**扩投资须防结构失衡加剧**

迫于短期经济下行压力的加大，扩投资仍是眼下稳经济的首选。尽管从投资方向的选择看，中国此次选择的是基础公共设施，包括轨道交通，机场，高速公路等。但马晓河仍表达了继续扩大投资可能加剧经济结构失衡的忧虑。

他指出，总需求回升缓慢导致的中国总供给和总需求失衡，解决需求不足仍然是今后一段时间内的主要任务。

他分析指出，调结构中国需要解决由投资打头转向消费打头，但由消费带动需求结构转换却受到国民收入分配制度的制约。因为中国的分配制度从本质上是有利于投资和储蓄，不利于消费。

“中国现行的分配体制是政府企业在一次分配中比例不断上升，居民个人占比不断降低，带来的结果就是政府搞公共投资有钱，企业搞现代化工业有钱，居民消费没钱。”他称。

数据显示，2014年中国最终消费支出占GDP比重50.2%，比其它中上等收入国家的占比低20%左右，中国居民消费占GDP比重37.7%，其它的都是政府和企业。

“中国的投资已经到了天花板，我们的投资能不能少一些高大上的项目，很多地方的高速公路没有多少车跑却还在不停修，一个重大工程动辙上千亿。政府的投资能不能更多的向有利于中低收入阶层倾斜，比如社会保障，民生，医疗教育方面的投入等方面能不能多投一些？”马晓河称。

他指出，由于通常高收入的人群边际消费倾向低，更愿意把钱存起来，而中低收入阶层因为缺钱消费或社会保障不足不敢消费，都在预防性储蓄，而储蓄又转化为投资，政府和企业也愿意拿钱搞投资，结果就是投资增速远快于消费，寄望扩大消费提振经济的目标就越来越远。

2000-2014年中国的总消费名义增长率5.7倍，储蓄增长8.2倍，快了2.5倍。

此外，他也提到，现行的体制、制度和政策安排等方面也对中国经济结构调整形成了阻力。最典型的莫过于目前的城乡二元结构下，户籍制度以及福利政策安排让农民工很难成为市民。

“中国的服务业要成为拉动经济的动力也很难，目前的政策仍然限制很多，因为第三产业的发展是以人口集聚为前提的，但现在的政策是进城打工容易，成为城里人很难。真正的城镇化人口不集聚，服务业的比重就上不去，农民工只是劳动力供给者而不是消费者，这是一个根本问题。”马晓河称。

他认为，最根本的问题是加快改革，尽快调整国民收入结构，改革阻碍经济进一步发展的城乡二元结构。（完）

(审校 杨淑祯)

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