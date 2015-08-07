中国经济落入中等收入陷阱和短期失速可能性较小--专家

路透北京8月7日 - 中国国务院发展研究中心副主任王一鸣周五撰文称，经过近几年的调整，中国经济增速比高速增长期已经降低30%左右，如果通过改革创新有效释放发展潜力，中国经济不仅在当前，还将在今后一个时期，具备保持7%左右增长的潜力。落入中等收入陷阱和短期失速可能性较小。

人民日报刊登他的文章称，“十三五”(2016-2020年)时期是中国实现全面小康的关键时期，需要坚持长期性、全局性的视角，找准经济增速变化背后的主导性因素。完善宏观管理框架，防止经济出现大的波动。

“按照购买力平价测算，中国人均GDP当前已经达到11,000国际元，这与那些落入中等收入陷阱的经济体不同，他们的经济增速回落通常发生在4,500至6,000国际元阶段，而且工业化存在明显的中断现象。这也表明，中国落入中等收入陷阱和短期经济失速的可能性较小。”文章称。

应加快确立以质量和效益为导向的宏观目标体系，更加重视就业、企业效益、财政收入和生态指标，并在此前提下确定合理的增长速度。完善以财政政策和货币政策为主的宏观调控体系，建立健全风险预警机制和宏观审慎监管框架。

完善统计体系，提高政策透明度，加强市场预期管理。加强宏观经济政策的国际协调，稳步推进资本账户开放。既要避免追求原来的高增长，也要防止短期经济惯性下滑，引发系统性风险。

通过改革释放潜力，形成增长新动力。坚持效率提升导向的供给侧改革，释放低效率部门的增长潜力。在确权的基础上，促进农村宅基地在更大范围交易。可优先在京津冀地区试点，促进要素流动和资源优化配置。

**中国经济仍有中高速增长潜力**

文章称，在“三期叠加”的特定阶段，新旧增长动力交替尚未完成，短期内经济下行压力仍然较大，部分企业生产经营困难，财政金融风险面临诸多挑战。但也要看到经济结构调整取得积极进展，就业和物价水平基本稳定，微观经济活力继续提升。

中国保持7%左右中高速增长仍有诸多有利条件，一是中国有全球最为完备的工业体系和产业配套能力。二是中国工业化、城镇化尚未结束，地区发展差距巨大，2.6亿农民工需要转变为市民，2亿贫困人口（按高标准）需要脱贫，1亿城市棚户区住户需要新的家园，这些都蕴含着巨大的需求空间。

同时中国深化改革潜力巨大，不少领域仍存在开放不足、准入不公平的问题，市场机制配置资源的效用尚未得到充分发挥。中国已经成为世界上最大的互联网和移动互联网经济体，在新一轮信息技术和互联网带动、改造传统产业的进程中，中国经济将具备不可比拟的优势。

中国国内广阔的市场空间将为产业发展和创新提供最好的空间。在新一轮全球经济调整中面临不少机遇，中国可以在更高水平、更高层次开放中获取新的机会。

针对外界对中国上半年GDP增幅7%的质疑，文章提到，主流经济学对追赶型经济体增速回落阶段的研究重视不够。面对产业和需求结构快速的调整变化，如果简单沿用追赶期的投资、出口等增长趋势外推，或者用一些原来能够较好拟合经济运行的实物量指标分析转型期经济走势，往往会出现偏差。这可能也是目前一些分析认为中国经济运行各项指标相互不匹配的原因之一。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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