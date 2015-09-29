中国经济仍运行在合理区间 是世界经济增长动力之源--国家统计局长

路透北京9月29日 - 中国国家统计局局长王保安撰文称，在发展新常态下，中国经济稳中有进、稳中向好的态势没有改变，仍运行在合理区间，中国经济仍是全球增长的动力之源。

人民日报周二刊登他的文章称，中国经济在经济运行总体平稳的同时，结构调整和转型升级步伐加快，经济向服务业主导加快转变，消费对经济增长的贡献明显提升，节能降耗成效显着。

“事实证明，中国经济过去是、现在是、未来仍将是推动世界经济健康、持续增长的动力之源。从曾经喧嚣一时的‘中国输出通缩论’到现在的‘中国输出衰退论’，可以说都是‘中国威胁论’的翻版，背后的意图耐人寻味。”该文称。

文章指出，中国经济增速回落，有其内生主动调整的因素。经过改革开放三十多年的高速增长，中国经济已步入发展新常态，一方面受资源环境和市场条件变化的影响，潜在增长率趋于下行，经济增长出现换挡；另一方面，多年积累的结构性问题逐渐显露，调结构转方式任务紧迫繁重。

与此同时，中国经济增速放缓，很大程度上也受到了金融危机以来世界经济深度调整的巨大冲击。体现在世界经济持续低迷导致中国出口增速明显回落，国际大宗商品价格大幅下跌导致中国“被通缩”。在主要发达国家普遍实行量化宽松的背景下，中国经济饱受被动升值之痛。

王保安认为，随着中国经济结构调整的深入推进，不仅为中国实现可持续增长奠定了坚实基础，同时也将为世界经济再平衡和稳定复苏创造新的机遇。体现在全面建成小康社会将为世界提供更大消费市场，产业升级将有效扩大技术和设备进口。

“可以预见的是，当中国经济成功实现转型升级，实现由投资驱动转向消费拉动为主、由工业主导转向服务业主导的重大转变后，中国经济将会步入一个更加稳健、更有质量、更可持续的新的发展阶段，将会更好地发挥世界经济增长引擎的作用。”文章称。

中国周一公布的8月规模以上工业企业利润总额同比下降8.8%，降幅比7月扩大5.9个百分点，创2011年建立月度监测制度以来的最大单月降幅，其中股市下跌和汇市波动亦是利润下滑重要原因。

路透综合29家分析机构预估中值显示，中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计接近上月水准，持续位于50这一荣枯线下方，显示中国经济增长依然偏弱，制造业仍较疲软。（完）