中国经济仍运行在合理区间 是世界经济增长动力之源--国家统计局长

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透北京9月29日 - 中国国家统计局局长王保安撰文称，在发展新常态下，中国经济稳中有进、稳中向好的态势没有改变，仍运行在合理区间，中国经济仍是全球增长的动力之源。
人民日报周二刊登他的文章称，中国经济在经济运行总体平稳的同时，结构调整和转型升级步伐加快，经济向服务业主导加快转变，消费对经济增长的贡献明显提升，节能降耗成效显着。
“事实证明，中国经济过去是、现在是、未来仍将是推动世界经济健康、持续增长的动力之源。从曾经喧嚣一时的‘中国输出通缩论’到现在的‘中国输出衰退论’，可以说都是‘中国威胁论’的翻版，背后的意图耐人寻味。”该文称。
文章指出，中国经济增速回落，有其内生主动调整的因素。经过改革开放三十多年的高速增长，中国经济已步入发展新常态，一方面受资源环境和市场条件变化的影响，潜在增长率趋于下行，经济增长出现换挡；另一方面，多年积累的结构性问题逐渐显露，调结构转方式任务紧迫繁重。
与此同时，中国经济增速放缓，很大程度上也受到了金融危机以来世界经济深度调整的巨大冲击。体现在世界经济持续低迷导致中国出口增速明显回落，国际大宗商品价格大幅下跌导致中国“被通缩”。在主要发达国家普遍实行量化宽松的背景下，中国经济饱受被动升值之痛。
王保安认为，随着中国经济结构调整的深入推进，不仅为中国实现可持续增长奠定了坚实基础，同时也将为世界经济再平衡和稳定复苏创造新的机遇。体现在全面建成小康社会将为世界提供更大消费市场，产业升级将有效扩大技术和设备进口。
“可以预见的是，当中国经济成功实现转型升级，实现由投资驱动转向消费拉动为主、由工业主导转向服务业主导的重大转变后，中国经济将会步入一个更加稳健、更有质量、更可持续的新的发展阶段，将会更好地发挥世界经济增长引擎的作用。”文章称。
中国周一公布的8月规模以上工业企业利润总额同比下降8.8%，降幅比7月扩大5.9个百分点，创2011年建立月度监测制度以来的最大单月降幅，其中股市下跌和汇市波动亦是利润下滑重要原因。
路透综合29家分析机构预估中值显示，中国9月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计接近上月水准，持续位于50这一荣枯线下方，显示中国经济增长依然偏弱，制造业仍较疲软。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。这是发改委今年第七次调整油价。