十二五期间预计中国经济年均增长将近8%--国家统计局

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月13日 - 中国国家统计局周二称，“十二五”（2011-2015年）期间，预计中国经济年均增长近8%，不仅高于同期全球2.5%左右的年均增速，在世界主要经济体中亦居前列。
数据显示，2011-2014年，中国国内生产总值(GDP)年均增长8.0%，由高速增长转为中高速增长。分年度看，2011年比上年增长9.5%，2012、2013年均增长7.7%，2014年增长7.3%，2015年上半年增长7.0%。
若据此推算，中国2015年全年GDP增幅至少在7.5%左右，这与年初确定的增长目标一致。中国将订于下周一(19日)发布三季度GDP数据。
路透综合25家机构预测中值结果显示，内外需低迷对中国制造业冲击严重，三季度GDP增速破七概率加大。中国周一公布三季度贸易数据亦不乐观，中国9月出口改善，进口恶化。
统计局网站刊登一篇题为“新常态新战略新发展”的文章称，“十二五”时期的五年，世情国情发生深刻变化，中国经济发展步入新常态。从国际看，世界经济处在危机后的深度调整期，呈现低增长、不平衡、多风险的特征，地缘政治等非经济因素影响加剧，中国发展面临的外部环境更趋复杂。
从国内看，“三期叠加”的阵痛持续加深，多重困难和挑战相互交织，改革转型任务繁重。支撑中国经济高速增长的要素条件与市场环境发生明显改变，潜在生产率趋于下行，“三期叠加”的影响不断深化，经济面临较大的下行压力。
文章称，展望未来，中国经济社会发展仍有巨大的潜力、韧性和回旋余地，有条件而且完全有能力推动经济社会发展、综合国力、人民生活再上新台阶。
同时也清醒地认识到经济社会发展进入新常态，正处在爬坡过坎的关口，体制机制弊端和结构性矛盾还很突出，需要保持忧患意识，坚持底线思维。
文章称，继2009年超过日本成为世界第二大经济体后，中国经济总量稳步攀升，2014年达到636,139亿元，折合10.4万亿美元，占世界的份额达到13.3%，比2010年提高4.1个百分点。中国经济对世界经济复苏作出了重要贡献，2011-2014年对世界经济增长的贡献率超过四分之一。（完）
欲浏览全文，请点选中国国家统计局官网(here)
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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