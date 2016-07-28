二季度中经产业景气指数微升 为连续三年回落后首转升

路透北京7月28日 - 新华社周四报道，受资源价格回升带动，最新产业景气监测指数在连续三年下降后首度小幅上升，显现工业结构调整与优化效果，二季度消费品行业运行态势基本平稳，装备类行业发展稳中有升，钢铁行业景气指数明显回升。

由经济日报社、国家统计局中国经济景气监测中心、中国社科院共同编制的二季度中经产业景气指数发布，该指数升至92.8，比上季度上升0.3点，其中中经钢铁产业景气指数比上季度上升1.2点。

报道称，在煤炭、石油、钢铁等资源性行业价格回升的带动下，相关行业销售、利润恢复性增长。二季度，钢铁行业利润总额由上季度同比下降72.9%转为同比增长110%；有色金属行业利润总额由一季度同比下降12.4%转为增长18.7%；煤炭产业和石油产业分别实现利润44.2亿元人民币、683.2亿元，扭转了一季度行业亏损的局面，实现扭亏为盈。

报道援引模型预测，今年三、四季度的工业景气指数分别为92.7和92.8，预警指数均为70，工业经济运行有望延续平稳走势。

在11个重点产业中，电力、文体娱乐用品、煤炭、有色金属等四个产业的景气度将与二季度持平，装备制造、化工、石油、IT设备制造、服装、医药等六个产业的景气度将略高于二季度。（完）