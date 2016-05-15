焦点：中国4月工业投资均逊预期 基建和房地产投资将托底经济L型增长

路透北京5月14日 - 中国4月工业和投资增速双双逊于预期，尤其民间投资增速持续回落值得警惕。但房地产量价齐涨、固定资产投资到位资金增速进一步加快，意味着在基建和房地产投资支撑下，短期内经济仍将平稳运行，二季度大概率能维持在6.7%左右。

分析人士认为，经济将呈现L型增长，政策重心从需求侧转向供给侧，货币政策短期内难有大动作，积极财政政策也将以落实前期政策为主。

“经济回落符合预期，但幅度略大一些，投资和消费都比预期的要低。这让人不禁担心未来增长的持续性，但所幸房地产相关指标如投资、销售和新开工等都加速增长，投资资金到位率也在提高，所以总体来讲，虽然经济变数增加，但也不用太过悲观。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇评价称。

他认为，二季度经济增速保持在6.7%左右问题不大，政策不应该从紧，更多是通过前期政策的落实，保持经济能够延续一季度的企稳势头。

中国国家统计局周六公布，4月规模以上工业增加值同比增长6.0%，低于路透调查预估中值6.5%；1-4月固定资产投资同比增长10.5%，亦逊于路透调查中值10.9%；4月社会消费品零售总额同比增长10.1%，为去年5月以来最低水准，路透调查预估中值为10.5%。

统计局并公布，1-4月全国房地产开发投资同比增长7.2%，较1-3月提高1个百分点；同期，商品房销售面积同比增长36.5%，房屋新开工面积同比增长21.4%。

方正证券首席宏观分析师郭磊表示，4月工业脉冲略弱于3月，可能会引发后续复苏无力的担忧，但4月数据仍有亮点：一是固定资产投资依然在高位，年度新开工项目计划总投资仅有微幅放缓，增速仍高达38%；二是房地产小周期修复进一步确认，拿地、新开工、投资均在继续加速。

“考虑到这两个链条的滞后传递，后面两个季度的时间经济仍风险不大。”他说，“近期政策释放出结构调整信号也是建立在经济表现大致稳定的基础上，建议密切关注宏观政策的微妙变化。”

人民日报周一刊登权威人士谈当前中国经济的文章称，中国经济运行的总体态势符合预期，有些亮点还好于预期，但经济运行的固有矛盾没缓解，一些新问题也超出预期，很难用“开门红”“小阳春”等简单的概念加以描述；综合判断中国经济运行是L型的走势，这个L型是一个阶段，不是一两年能过去的。

权威人士并称，在现实情况下，要彻底抛弃试图通过宽松货币加码来加快经济增长、做大分母降杠杆的幻想。

中国工业增速图表 tmsnrt.rs/1WwK9rt

**两大支柱：房地产和基建投资**

国家统计局公布的新闻稿显示，1-4月，制造业投资同比增长6%，增速较1-3月回落0.4个百分点；基础设施投资（不含电力）同比增长19%，回落0.6个百分点；新开工项目计划总投资同比增长38%，回落1.5个百分点。

“稳增长力度边际减弱，固定资产投资增速下滑。”民生证券宏观分析师朱振鑫、张德礼解释称，尽管一季度放量的信贷社融逐步转化为到位资金、固定资产新开工项目明显高于往年同期，前期PPP和专项建设基金等宽信用政策继续发酵，但因4月新增人民币贷款、新增社融环比大降，财政支出也有明显回落，拖累固定资产投资继续反弹。

但他们也指出，适度的需求侧管理需要稳基建，供给侧改革也需要基建（托底经济+提质增效），2016年将是基建大年，预计后续月份基建增速有望反弹。

“权威人士明确否定走老路的需求刺激，加上经济企稳，需求侧的财政货币短期难有大动作，供给侧或有更多地方推出落实方案。”朱振鑫、张德礼称，“对经济来说，虽然没有进一步刺激，但因一季度的新开工项目和到位资金具有惯性，将对经济形成有力托底，呈现L型增长。”

统计局数据显示，1-4月，固定资产投资到位资金接近16万亿元，同比增长8.1%，增速比1-3月加快1.7个百分点；其中，国家预算资金增长22.9%，增速加快6个百分点。

且房地产“一枝独秀”，1-4月房地产开发投资增速7.2%，房地产开发企业到位资金同比增长16.8%，增速分别提高1个和2.1个百分点。

“此次经济回暖主要原因是周期归来，房地产和基建投资是重要支撑，这两项因素目前仍然乐观。”九州证券全球首席经济学家邓海清称。

他认为，就目前的情况来看，如果政策不出现重大调整，则二季度工业增加值能够维持4月份的6%左右，由此可以推算二季度GDP同比维持6.7%，2011年以来的中国经济长周期见底仍是大概率事件。

**民间投资增速持续放缓**

值得警惕的是，1-4月，民间固定资产投资同比增长仅有5.2%，增速较1-3月回落0.5个百分点，且远低于去年全年的10.1%；民间固定资产投资占全国固定资产投资的比重为62.1%，比去年同期降低3.2个百分点。

国家统计局投资司高级统计师王宝滨对此解释称，“受市场需求疲弱、企业投资愿意不足、市场准入限制依然存在的影响，今年初以来民间投资增速持续回落，...由于民间投资总量较大，增速持续回落将会制约投资平稳增长，对此要高度重视。”

李慧勇认为，首先需要搞清楚的一点是，私人投资不足导致经济增长承压，才需要政府加大投资来弥补私人投资的不足以稳增长，这样的结果肯定会导致民间投资占比越来越低。

至于市场热议的“挤出效应”，他表示，在需求充足的时候，可能政府投资会对民间投资有挤出效应，但现在整个需求不足，政府投资增加更多的是示范效应、或者说是带动效应。

“这同时也说明中国经济增长更多是靠政府政策托起来的，未来政策还是要保持连续性和稳定性，经济增长才能保持平稳，才能为民间投资和市场自身的恢复创造相对良好的空间。”李慧勇称，“另一方面，这也说明只有民间投资能启动，民间投资占比有所提升，才能够说明中国经济真正的复苏。”

自2013年到2015年，中国民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重分别为63%、64.2%和64.2%，民间投资比重总体稳定；但2016年一季度全国民间投资同比名义增长5.7%，增速有所放缓。

国家发改委副秘书长许昆林周五表示，5月20日左右国务院督察组就会出发，对促进民间投资政策落实情况开展专项督查；国务院将派出九个督查组赴18个省市开展实地督查，包括政策落实到位、出台配套措施及时与否，是否存在民间资本准入门槛高、困难多、阻力大等问题。（完）