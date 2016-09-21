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中国财经 | 2016年 9月 21日 星期三 08:37 BJT

李克强称中国经济上半年的稳定增长趋势将保持到年底

路透纽约9月20日 - 中国国务院总理李克强周二在纽约参加经济论坛时表示，中国今年将保持经济增长动能。

“今年第三季或直到今年年底，中国经济将保持这种稳定增长趋势，”李克强表示。

中国今年经济成长目标为6.5-7%。据官方数据，今年第二季，中国经济同比增长6.7%。(完)

(编译 李爽 审校 杜明霞)

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