中国经济展现韧性及信贷风险上升意味着今年不会降息--凯投宏观

路透北京8月4日 - 凯投宏观(Capital Economics)周四在报告中称，中国可能推迟至2018年降息，因经济展现出韧性，而且对信贷风险的担忧在上升。

中国发改委在网站上称，中国需“择机进一步实施降息、降准政策”，引发对降息的揣测。但发改委在后来的更新文章中删除了这句话。

中国央行“对于进一步宽松政策的意愿有限，因存在对信贷风险的担忧，”凯投宏观分析师Julian Evans-Pritchard写道。

“当我们再次预计经济增长将放缓时，(2017年)放松政策的可能性就有上升。但我们认为人行将首先动用其它工具，比如扩大有针对性的借贷便利和降低同业拆借利率。”

“我们预测人行将等到2018年才会将基准利率和存款准备金率分别调降50和100个基点。”

由于中国经济增速处于政府认可的目标区间内，而信贷增长接近纪录高位，分析师已调降对中国进行去年10月以来首次降息的预期。

中国将在下周发布7月经济数据，分析师预计数据将显示中国经济形势大致持稳。(完)