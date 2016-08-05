中国经济展现韧性及信贷风险上升意味着今年不会降息--凯投宏观

安联首席经济顾问称美元强劲升值是2017年最大风险
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京8月4日 - 凯投宏观(Capital Economics)周四在报告中称，中国可能推迟至2018年降息，因经济展现出韧性，而且对信贷风险的担忧在上升。
中国发改委在网站上称，中国需“择机进一步实施降息、降准政策”，引发对降息的揣测。但发改委在后来的更新文章中删除了这句话。
中国央行“对于进一步宽松政策的意愿有限，因存在对信贷风险的担忧，”凯投宏观分析师Julian Evans-Pritchard写道。
“当我们再次预计经济增长将放缓时，(2017年)放松政策的可能性就有上升。但我们认为人行将首先动用其它工具，比如扩大有针对性的借贷便利和降低同业拆借利率。”
“我们预测人行将等到2018年才会将基准利率和存款准备金率分别调降50和100个基点。”
由于中国经济增速处于政府认可的目标区间内，而信贷增长接近纪录高位，分析师已调降对中国进行去年10月以来首次降息的预期。
中国将在下周发布7月经济数据，分析师预计数据将显示中国经济形势大致持稳。(完)
(编译 王琛；审校 白云)
路透香港1月16日 - 安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)周一表示，2017年全球经济成长速度有可能快于预期，但许多不确定因素的存在仍可能影响到经济扩张，而美元快速升值就是其中最大的风险。
路透北京1月16日 - 中国央行上周发文要求支付机构客户备付金进行集中存管，国泰君安证券发布报告认为，此举将使支付机构管理流动性更方便，监管部门也能够更好地检测支付机构资金流，利于管控风险和反洗钱；而支付机构“吃利差”的模式终结，将逐渐回归为民众提供小额便捷的支付服务本质。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登专家文章称，与欧美国家不同，中国拥有庞大的国有资产和国有资源，为债务安全构筑了坚实的“防护堤”，同时中国财政赤字具有“建设性”和“生产性”特质，适度提高财政赤字率有利经济发展。