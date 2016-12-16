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中国财经 | 2016年 12月 16日 星期五 16:54 BJT

中国中央经济工作会议确定明年继续维持积极财政政策 货币政策“稳健中性”

路透北京12月16日 - 新华社周五报道，中央经济工作会议确定中国明年继续保持稳健货币政策和积极财政政策。

新华英文报道援引会议内容称，中国明年货币政策将保持“稳健中性”。

中央经济工作会议本周三至周五（12月14日-16日）在北京举行。会议总结2016年经济工作，阐明经济工作指导思想，并部署2017年经济工作。

中共中央政治局上周五召开会议，确定明年坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，“三去一降一补”五大任务有实质性进展，并加快推进国企、财税、金融、社保等基础性关键性改革，研究建立房地产平稳健康发展长效机制。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)

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