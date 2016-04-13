《特写》中国年轻的中产“月光族”热衷提前消费 入不敷出或引发潜在风险

路透北京/上海4月13日 - 中国对消费支出能够成为经济增长新引擎的期望在2016年受挫，但新一代的超支族也许会给经济带来刺激。他们的透支有时已接近自身的极限。

一群年轻、懂科技的中产人士摒弃了父辈谨慎的消费方式，热衷提前消费。他们的银行账户月底通常所剩无几，因此号称“月光族”。

中国经济增速去年放缓至25年来的低点，零售商报告称面临压力，而诸多臃肿的行业正准备裁员。中国决策者当下乐见“月光族”的消费方式，央行和银监会上月联合发文要求各大银行加大对新消费重点领域的金融支持。

对网络借贷平台--我来贷(WeLab)的创始人兼首席执行官龙沛智(Simon Loong)来说，这也是个好消息。龙沛智称，我来贷在中国有320万用户。

“千禧一代的消费行为完全不同；他们更追求即时满足，”他说道，并称他们不太看重较长期的财务规划。

专注于中国市场的投资分析师安迪·罗斯曼(Andy Rothman)称，中国决策者正试图提升信用水平，这与100年前美国发生的情形类似；罗斯曼指的是1900年代美国信用驱动的消费繁荣。

“这些做法是好的，但需要小心谨慎地实施，因为我们已经看到美国的先例，如果不小心谨慎，这些举措可能会被滥用并造成问题。”

据国际金融协会，与收入水平相比，中国家庭负债率已接近60%，高于2007年的35%。

27岁的田雪在上海一家国企工作，她自认为是“月光族”。田雪看到一些“月光族”面临的问题在增加。

“我相信肯定很多人花(的钱)超出范围，没感觉了就，”她说道。

田雪与父母住在一起，她把钱放在电子“钱包”里，这些网络平台通常还提供信贷。

田雪称，她一个月通常花费2-3万元左右，远超过她每月6,000元的收入。

中国的年轻消费者有许多信贷选项：传统的信用卡、P2P贷款，以及电商企业阿里巴巴 和京东 等平台提供的信贷。

“当时淘宝上买东西就是显示你可以用蚂蚁花呗支付，”25岁的地铁检票员旁雨说道。

旁雨使用与阿里巴巴有关联的平台--蚂蚁花呗，还有信用卡，每月信贷数额有时多达2万，超过她和她丈夫的收入。蚂蚁花呗允许消费者当月买下月还。

阿里巴巴拒绝就本篇报道置评。京东称，其通过大数据发掘有能力更快还款的消费者。

中国消费者相对于GDP的支出与借贷水平仍然仅有美国消费者的一半左右。世界银行发布的最新数据显示，中国的储蓄率仍高居全球第三。但情况正在快速发生变化。

中国2月消费贷款接近20万亿元，相比2010年增加了三倍；相对于经济规模，中国家庭负债率自2008年以来增加了一倍，已经接近40%。

在一个监管松懈的系统中，这种快速增长可能会引发有关信用质量受损的风险。举例来说，官员已宣称要打击流入地产市场的不规范借贷。这种不规范借贷正在增加家庭负债，并增加出现地产泡沫的风险。

记者就潜在风险寻求中国银监会置评，后者没有回复。(完)