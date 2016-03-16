综述：中国应对经济下行压力有招 承诺老有所养舒缓社会焦虑

路透北京3月16日（作者 沈燕） - 面对经济下行压力不减和未富先老的现实，中国总理李克强在周三两会的记者招待会上明确表态，一旦经济滑出合理区间，中国有政策储备，并庄严承诺中国政府对公民老有所养不会也绝不可能是句空话。

通过两会传递高层对中国经济的信心，改善外界预期无疑是今年两会最明显的特征。相较以往部长们在两会期间对媒体的躲躲闪闪，今年两会的部长通道也因为总理的事先发话而屡屡成为答疑释惑的活跃窗口，似乎也昭示着中国的宏观调控正从具体的经济领域转向包括引导社会预期的方方面面。

“今年部长们的表现还是受到记者们的欢迎的，是不是？”李克强在新闻发布会上反问台下的记者们，在得到肯定的回应后，他提到，两会前夕他就要求部长们要积极回应外界关注的问题，而不是作个揖笑笑而去。

在谈到经济下行压力，去产能可能导致职工下岗的沉重话题时，李克强并不讳言中国经济确实面临很大的下行压力，但中国经济是困难和希望并存，如果从底盘和大势来看，希望大于困难。

“中国经济在发展过程当中，还会有小幅的、短期的波动，但是如果经济运行滑出合理区间，我们有创新宏观调控的手段，可以稳定中国经济的运行。”李克强坚定地表态。

中国今年首次将GDP增长目标设定在6.5-7%的区间。去年实现GDP增幅6.9%，略低于年初设定的7%的目标，也是1990年以来最低水平。

对中国经济的信心和应对困难的举措，无论是中国国家发展改革委主任徐绍史在两会期间的首场新闻发布会上，抑或此后包括财长楼继伟，央行行长等重要宏观调控部门的新闻发布会上也都有提及。

但在用词统一的官方表述背后，掩不住中国眼下面临的诸多两难选择的现实难题：经济下行压力加大是否会抑制改革的步伐？财政收入增速放缓，而养老社保等方面的民生刚性支出却要加大，去产能的同时如何确保不出现失业潮。

全社会养老压力增加的同时社会又呼吁降低五险一金的缴费水平，以降低企业经营成本；去年股灾余痛未消，今年股汇联动又再起波澜，金融监管能力和制度能否跟上等等。

中国财政部周三公布，1-2月全国一般公共预算收入27,385亿元人民币，同比增长6.3%；全国一般公共预算支出21,170亿元，同比增12.0%。1-2月全国一般公共预算支出中的债务付息支出551亿元，增长17.4%。

**中国总理回应外界关切**

或许正在基于现实的困境，也让此次的总理发布会备受关注。而在回答路透有关股汇波动后中国金融市场面临的问题和挑战。李克强坦言股市汇市等金融市场问题当“当头炮”可以理解。

他表示，金融首要任务还是要支持实体经济的发展，实体经济不发展，是金融最大的风险。随着形势的变化，需要改革和完善金融监管体系，要实现全覆盖，因为现在金融创新的产品很多，不能留下监管空白。

“完善和改革金融监管制度是一个过程，当前各有关部门和地方还是要按照已定的职能履行职责，守土有责，绝不能有任何的松懈，而且还要总结经验和教训，这也是保护好金融消费者和投资者的合法权益。”李克强称。

对此，工银国际研究部联席主管程实博士就指出，这实际上暗示了监管改革即将破局的大趋势，有利于国际国内双重压力下的宏观审慎监管协调，进而有利于提振市场对中国金融全局把控力的信心。

此前有媒体报导中国在考虑实行大金融监管的格局，有可能将一行（央行）三会（银监会，证监会和保监会）合并。

而中国局部地区出现的养老金支付困难引发的全民对养老问题的焦虑也屡屡成为社会热议的话题。

“大家都有退休、都有需要养老的一天，这里我想做个安民告示，从全面长期来看，中国政府对中国公民保证养老金发放是没有问题的，可以肯定地说，老有所养不会、也绝不能是一句空话。”李克强明确表态。

中国去年养老保险收支结余3,400多亿元，累计结余34,000多亿元。还有全国的社会保障基金储备16,000亿元没有动，同时还能够划拨国有资产来充实养老基金。（完）