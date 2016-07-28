中国宏观调控重在打好组合拳 给出切合实际统筹方案--人民日报

路透北京7月28日 - 人民日报周四发表评论员文章称，中国宏观调控与改革重在组合政策，引导发展预期。组合政策指向“三去一降一补”的交叉任务，强调供给侧与需求侧协调配合；同时，组合政策不只针对内部，还将覆盖全面深化改革的一系列动作，关键要给出切合市场实际的统筹方案。

该文称，组合政策首先指向“三去一降一补”的五大重点任务。去产能、去杠杆的“交集”在国企和金融部门的基础性改革上；去库存、补短板的“交集”则在新型城镇化和农民工市民化的有机结合上。而在供给侧改革的“交集”里探寻、汇聚政策的合力，恰是宏观调控面临的新挑战。

另一方面，组合政策也在提醒供给侧与需求侧的协调配合、共同发力。一段时间以来，个别地方放松了对需求侧波动的警惕与应对。此次重提“适度扩大总需求”及改善民生、发展社会事业对扩大内需的作用，就是为了纠偏提醒，推动供给侧的产品与服务找到出路，促进市场供求双方的良性互动。

文章指出，组合拳不只在调控政策内部挥出，也必然覆盖全面深化改革的一系列动作。当改革逐步成为调控的重要利器后，国企的结构调整与重组等重大改革，意义不啻税负的减免、信贷的投放。

“对调控本身的改革，比如对货币政策传导渠道的疏通，会让原有调控效果几何级放大，避免传导中的跑冒滴漏，实现‘四两拨千斤’。再比如通过‘放、管、服’改善企业微观环境，引导与稳定市场的预期，较之传统的放松银根更能提起民间投资。”

文章认为，组合政策之所以受到高度关注，原因在于宏观调控的对偶性，也就是平时所说的双刃剑作用。

文章称，最低工资制度的出台是为了平衡劳资关系、保护劳动者权益，但是过度追求工资收入的增长，反过来也会增加企业成本，长远看并不利于可持续增收。“增加劳动力市场灵活性”正是要对职工增收入、企业降成本给出切合市场实际的统筹方案。

此外，今年下半年经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患调，需要拿出更精准的方案和更有效的办法。需各地各部门把各项工作一一落到实处，宏观调控才能转化为生产力和企业摆脱经营困境的动力。

周二召开的中共中央政治局会议对宏观调控融入供给侧改革提出明确要求，面临下半年经济放缓的压力，需求管理和重点领域改革更可能是两手抓，具体到政策上，财政政策有望进一步加力。（完）