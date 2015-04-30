中国高度重视应对经济下行压力 加大定向调控力度--政治局

4月30日 - 路透北京4月30日 - 中国中共中央政治局周四召开会议称，今年以来经济运行走势分化，下行压力仍然较大，要保持宏观政策连续性和稳定性，加大定向调控力度，及时进行预调微调，高度重视应对经济下行压力。

据新华社报导，会议认为今年一季度经济增长与预期目标相符，新的增长动力正在形成之中，但外部需求收缩，内部多种矛盾聚合，经济运行走势分化。会议由中共中央总书记习近平主持。

会议强调，坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路。积极的财政政策要增加公共支出，加大降税清费力度。稳健的货币政策要把握好度，注意疏通货币政策向实体经济的传导渠道。

要注重发挥投资的关键作用，认真选择好投资项目，做到有市场，有长期回报。要整体推进财税、金融、投融资体制改革，解决好重大基础设施项目、市政项目、实体产业部分资金循环不畅问题。要注重扩大消费需求，有针对性地挖掘消费潜力，努力提高消费品质量和服务水平，培育新的消费增长点。

此外，要完善市场环境，盘活存量资产，建立房地产健康发展的长效机制。要把创新驱动发展作为我国经济实现动力转换的关键，稳步有序推进化解过剩产能工作。要注意防范和化解各类风险。

会议通过了京津冀协同发展规划纲要，表示推动京津冀协同发展是一个重大国家战略。战略的核心是有序疏解北京非首都功能，调整经济结构和空间结构，走出一条内涵集约发展的新路子，探索出一种人口经济密集地区优化开发的模式，促进区域协调发展，形成新增长极。

中国一季度经济增速创六年新低，勉强落在年初设定的目标7%。其后中国央行于周日宣布超预期降准，显示稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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