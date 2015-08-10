焦点：中国数据令人失望 实施进一步经济刺激的压力日增

图为中国一家超市内的顾客在挑选商品。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透北京8月9日 - 中国正面临越来越大的压力，要求进一步实施经济刺激，此前周末公布的数据令人失望，显示7月份工业生产者出厂价格(PPI)再度大幅下滑，出口也意外减少。

7月PPI同比降幅进一步扩大至近六年最大，且为三年多来连续下滑。

7月出口减少8.3%，为四个月来最大降幅，因全球对中国商品需求疲弱，且强势人民币政策损害制造业者。

德国商业银行驻新加坡的中国经济学家周浩认为，现阶段政策关注的重点无疑是生产者物价的通缩。

他表示，中国央行可能有必要再次进一步降息。此前央行自去年11月以来已经四次降息，放宽速度为将近七年来最快。

预计未来一周阴云更重，一系列经济数据预计将显示7月工业活动、投资及国内支出等方面均重现疲态。

这一全球第二大经济体今年的官方经济成长目标为7%，按全球标准衡量仍属强劲水平，但一些经济学家认为，实际成长步伐要慢得多。

据路透上月的一份调查，经济学家预计，中国央行年内还将再降息25个基点，并将银行存款准备金率进一步下调100个基点。

中国国家统计局周日公布，7月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.4%，路透预估中值为下跌5%。这是该数据2009年10月以来最差表现，且为连续第40个月下滑。

PPI下降令人担忧，因其将侵蚀工矿企业的利润，加重这些企业的债务负担。根据汤森路透对1,400多家公司的调查，中国的公司债占到国内生产总值(GDP)的160%，是美国占比的两倍。

尽管猪肉价格飙升，但7月居民消费价格指数(CPI)同比仅上涨1.6%，与疲弱的经济表现相符，也符合此前的预期，略高于6月1.4%的涨幅。

**充满挑战的下半年**

楼市降温、出口时好时坏、投资疲软，已令年度经济增速放缓，就算能达到政府今年的增长目标，增速也将创下25年以来最低。

强势人民币政策正在损及出口商，制定这项政策部分旨在支持国内消费，帮助国内企业融资和对海外进行投资。周六中国公布的贸易数据显示，欧洲需求不振，对最大市场美国的出口自3月以来首次下降。

本月公布的一份官方调查显示，中国国内企业连续第21个月减员，并降价至六个月低点以吸引客户。

大起大落的中国股市也给决策高层带来新的紧迫感。中国政府在努力确保金融体系的稳定，以配合政府激活经济增长的努力。

然而，连中国央行都在警告，更宽松的政策或许也无法有效缓解企业感受到的阵痛。

由于坏债增加，许多银行不愿放贷，企业纷纷收紧开支。

“在下半年维持7%的经济增速是个挑战，”澳新银行在周末的研报中称。“货币政策需要提高对经济的支持力度。”(完)

(编译 郑茵/刘秀红/白云; 审校 王丽鑫/张涛/许娜)

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