中国经济总体稳定在合理区间 要继续简政放权和扩大开放--总理

路透北京4月24日 - 中国国务院总理李克强日前在福建省考察时表示，中国经济虽面临较大下行压力，但总体稳定在合理区间；要持续推进简政放权，进一步扩大开放，促进经济保持中高速增长、迈向中高端水平。

中国政府网新闻稿援引李克强称，中国经济发展的潜力、韧性、回旋余地很大，这不仅在于通过区间调控和加大定向调控力度，能够在调结构中增强发展动力，更在于推动改革开放会释放更多红利、拓展新的空间。

“这是创新宏观调控工具箱之外顶住下行压力的有效利器。”他说，“要持续推进简政放权、放管结合，转变政府职能，有力助推大众创业、万众创新，更大激发社会活力。”

他并指出，要把引进来和走出去更好结合起来，自贸区建设要瞄准世界最优营商环境，先行先试，在推进新一轮高水平改革开放、促进经济提质增效升级中探索经验，发挥示范带动作用。

中国政策的火力点正集中稳增长方面。在中国国家发展改革委员会的三套政策储备预案中，目前使用的是对应于经济下行压力加大时的第三套预案，增加有效投资，包括近期还会推出一批重大工程投资包，以及稳增长政策会继续加力。

中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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