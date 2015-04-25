中国经济总体稳定在合理区间 要继续简政放权和扩大开放--总理

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京4月24日 - 中国国务院总理李克强日前在福建省考察时表示，中国经济虽面临较大下行压力，但总体稳定在合理区间；要持续推进简政放权，进一步扩大开放，促进经济保持中高速增长、迈向中高端水平。
中国政府网新闻稿援引李克强称，中国经济发展的潜力、韧性、回旋余地很大，这不仅在于通过区间调控和加大定向调控力度，能够在调结构中增强发展动力，更在于推动改革开放会释放更多红利、拓展新的空间。
“这是创新宏观调控工具箱之外顶住下行压力的有效利器。”他说，“要持续推进简政放权、放管结合，转变政府职能，有力助推大众创业、万众创新，更大激发社会活力。”
他并指出，要把引进来和走出去更好结合起来，自贸区建设要瞄准世界最优营商环境，先行先试，在推进新一轮高水平改革开放、促进经济提质增效升级中探索经验，发挥示范带动作用。
中国政策的火力点正集中稳增长方面。在中国国家发展改革委员会的三套政策储备预案中，目前使用的是对应于经济下行压力加大时的第三套预案，增加有效投资，包括近期还会推出一批重大工程投资包，以及稳增长政策会继续加力。
中国今年一季度经济增速俯冲至六年低点，拉动经济的“三驾马车”一时齐喑。虽然过去半年多来政府相继出台财政、货币和房地产扶持政策，但主要增长指标跌跌不休，就业稳定但压力上升，政府势必出台威力更大的政策组合拳，力保全年目标不失。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。