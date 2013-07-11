中国宏观调控明确“底线思维” 强势推进结构改革

* 中国总理对经济提“底线思维”

* 经济增长和就业不低于“下限”，物价涨幅不超“上限”

* 经济已经转轨换道，强调“底线思维”为改革争取时间和空间

作者 沈燕

路透北京7月11日 - 尽管外界对中国经济下行压力忧虑不减，但从总理李克强近日对经济的表述中不难看出，对于转轨换道的中国经济，新一届政府调控思路正由以往政策更偏重“头疼医头，脚疼医脚”转至强调“底线思维”，为推进改革换取时间和空间。

无论是强调在金融领域守住系统性风险底限，抑或李克强此次明确“经济增长率、就业水平等不滑出下限，物价涨幅等不超出上限”的提法，均透露出新一届政府将以较往届强势的态度推动经济结构调整，而在政策选择上或许会更多放在扩大内需，提振消费及加大节能环保方面的投资等。

“应该说新一届领导人的措辞讲话似乎更直白一些，也更强调一种底线思维，这和以往政策更注重短期效果有所不同。”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁称，其核心都是为推进改革争取更多的时间和空间，但更具体的政策导向，估计要等国务院常务会议对上半年经济形势研判后就会明确。

他进一步指出，结构调整和促进改革在中国已经提了很多年了，但因为机制和体制的问题推进的很慢，现在问题已经堆积到了不改不行的地步，这也是新政府上任后力推机构改革和政府作风的重要原因。

其实“底线思维”这一说法，中国国家主席习近平此前就已在讲话中提过。他指出，要善于运用“底线思维”的方法，凡事从坏处准备，努力争取最好的结果，做到有备无患、遇事不慌，牢牢把握主动权。

结合李克强最近在经济问题上所提的“底线思维”，显示出习李新一任政府，在对地方政府的控制，以及改革的主动权上将有更强势的把握。

“新一届领导班子的经济政策，目前看来是正确的。过度投资形成的问题不能再用过热投资去应对，这一点新一届领导作到了。是否能坚持？不得而知。”曾担任财政经济委员会副主任委员的贺铿就在其微博中称。

中国周三发布当前政府信息公开重点工作安排的通知，其中要求2015年之前实现全国市、县级政府全面公开“三公”经费；推进行政审批信息公开，重点围绕投资审批、生产经营活动审批、资质资格许可、工商登记审批等方面，及时公开取消、下放以及实施机关变更的行政审批项目信息等九方面的工作重点。

**“底线”在哪？**

尽管中国二季度的全部数据要到下周一（15日）全部出炉，但已公布的6月份增幅双双为负的进出口数据显示外贸形势依然严竣，而CPI的回升及PPI的持续偏冷亦让外界担心中国内需不旺可能加大经济下行压力,并引发外界忧虑。

欲浏览中国进出口图表，请点选 link.reuters.com/naj59t

参看中国CPI和PPI图表，请点选(link.reuters.com/bac59t)

德国经济部在最新月报中警告称，中国经济放缓的程度可能比预期严重，使得在欧元区脚步踉跄的同时，德国企业还失去了极其仰赖的新兴市场支撑。

“来自中国的信号表明失去动能的程度比预期严重。这可能使亚洲迄今为止相对有活力的成长受到抑制。”德国经济部审慎指出。

相较外界的忧虑，中国总理李克强近日表示，今年以来，中国经济运行总体上保持平稳，主要指标仍处于年度预期的合理区间，经济结构调整稳中有进，转型升级稳中提质。但经济环境更加错综复杂，有利条件与不利因素并存，经济既有增长动力，也有下行压力。

“宏观调控要立足当前、着眼长远，使经济运行处于合理区间，经济增长率、就业水平等不滑出‘下限’，物价涨幅等不超出‘上限’。”新华社援引他在主持部分省区经济形势座谈会时的讲话称。

针对李克强讲话提到的上下限，国内外诸多研究机构也纷纷作出解读。投资银行巴克莱周四表示，从中国国务院总理李克强最新表态，以及“金十条”来看，中国经济增长的“下限”仍在7-7.5%之间。

中国今年初确定的经济增长目标是7.5%，CPI目标是3.5%。“估计这就是总理所提到的底线。”一位不具名的官员猜测。

**政策选项？**

尽管从中国高层的讲话中不难看出底线思维主导宏观调控，但相较能够量化的经济指标底线，中国要推进改革，或许还有更多根本无法量化的底线。而应对目前产能过剩加剧，经济下行压力，中国再出台类似2008年应对金融危机的通过4万亿投资拉动经济显然更不可能。

李克强明确提到，要形成合理的宏观调控政策框架，针对经济走势的不同情况，把调结构、促改革与稳增长、保就业或控通胀、防风险的政策有机结合起来，采取的措施要一举多得，既稳增长又调结构，既利当前又利长远，避免经济大起大落。

前述不具名的官员也称，政策的着力点还是在刺激消费和扩大内需上，包括电子信息消费等等，投资方面的重点应该是在节能环境保护等方面，近期预计会出台更为明晰的政策。

中国6月份部署大气污染防治十条措施，包括减少污染物排放；严控高耗能、高污染行业新增产能；大力推行清洁生产；大力培育环保、新能源产业等。

德意志银行大中华区首席经济学家马骏提供的报告就指出，国务院常务会议决定了“大气污染防治十条措施”只是起点，以后还有大量细化的工作。只要政策对头，不但不会抑制经济增长潜力，反而会将提升经济增长的质量、创造新的增长点。

此外，也有专家提到中国在淘汰落后产能方面应该加大技术改造力度，90年代亚洲金融危机时对企业推出技改补贴政策，对投资的拉动倍数达到13倍，这也符合李克强提出打造中国经济升级版的政策思路。

而上周发布的国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见中，也不难看出以中国下半年稳定经济的政策端倪。

指导意见明确指出，积极支持铁路等重大基础设施、城市基础设施、保障性安居工程等民生工程建设，培育新的产业增长点等。

巴克莱的报告就认为，未来几月有针对性的支持政策措施将开始推行，银行也将改善信贷配置以支持实体经济。 （完）

(审校 屈桂娟)

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