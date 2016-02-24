中国经济运行处于合理区间 政府政策储备和工具充足--总理

路透北京2月24日 - 中国国务院总理李克强周三强调，中国经济稳中有进，稳中有好，运行处于合理区间，中国政府应对各种风险和挑战经验丰富，政策储备和工具充足。

中央电视台新闻联播援引他会见世行行长金墉时称，在世界经济出现放缓，国际贸易出现下滑，金融市场波动加剧的背景下，中国结构性调整取得积极进展，并将坚持实行积极的财政政策和稳健的货币政策。

“中国同世界银行的合作富有成效，为中国经济社会发展和国际社会提供有益参考，希望双方就如何培育经济增长新动能加强研究，助力中国经济保持中高速增长，迈向中高端水平。”李克强称。

他并表示，中国深入实施创新驱动发展战略，推进大众创业万众创新。新动能的迅速成长和传统动能的改造创新，会为经济增长和扩大就业提供有力支撑，中国通过20国集团平台同国际社会加强宏观政策沟通协调。

20国集团(G20)财长及央行官员本周齐聚中国上海，讨论全球经济问题，局内人士表示，那些期望G20会议提出重大计划稳定市场的投资人，注定要大失所望了。低迷不振的需求、跌跌不休的股市、以及剧烈震荡的汇率，为G20带来一大考验。（完）