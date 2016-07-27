综述：政治局警示中国经济下行压力 适度扩大总需求助力供给侧改革

发稿 宿泱韫

路透北京7月27日 - 尽管中国经济年内至今运行平稳，但最高决策层最新表示，下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患，下半年将继续实施积极财政和稳健货币政策，适度扩大总需求，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。

分析人士指出，周二召开的中共中央政治局会议对宏观调控融入供给侧改革提出明确要求，面临下半年经济放缓的压力，需求管理和重点领域改革更可能是两手抓，具体到政策上，财政政策有望进一步加力。

中国国际经济交流中心信息部副部长王军认为，这次政治局会议的亮点是，明确针对当前问题对‘三去一降一补’进行了细化，也提及如何平衡供给侧需求侧管理，协调好财政和货币政策关系。

“原来上半年略偏向供给侧，现在看来需要两手抓，经济预期目标实现有很大压力，需求供给都不能偏废，这从政治局的表述上也可见一斑。”王军预计，财政政策力度会加大（减税、扩大支出），货币政策主要还是运用流动性工具，降息空间不大，降准还得看形势发展情况。

政治局会议提出，经济下行压力依然较大，存在一些必须高度重视的风险隐患。下半年要坚持适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，注重相机、灵活调控，把握好重点、节奏、力度，为供给侧结构性改革营造良好宏观环境。

兴业银行首席经济学家鲁政委则表示，本次会议最重要的变化，是对宏观调控中如何融入供给侧改革，提出了明确要求。明确了“适度扩大总需求”和“供给侧结构性改革”之间的关系。这意味着，在中央的决策部署中，并没有完全排除支持需求扩张的政策，只是宏观政策总体“要稳”，“只能适度，不能过度”，据其分析，中央似乎对需求扩张的相关指标，心中有“数”：基础设施投资增速20%左右，M2增速和社会融资存量增速13%左右。

新华社最近连发两文分析下半年中国经济形势，提出经济稳定发展的基础尚不牢固，调整阵痛还在持续，下半年下行压力依然较大，宏观调控的两难和多难问题或将有所增加。面对中国经济下半年的困难和挑战，要稳住宏观政策，不能自乱阵脚再搞强刺激，否则功亏一篑、后患无穷。

“三季度经济再度进入下行通道，商品房销售、土地购置、房地产投资、民间投资等出现明显回调，因此三季度稳增长压力再度凸显。”方正证券首席经济学家任泽平表示，在货币政策落入流动性陷阱情况下，下半年可能更加重视发挥财政政策作用，预计下半年轨道交通、海绵城市、地下管网、水利等基础设施投资有望加强。

他称，政治局会议提及货币政策时强调支持实体经济发展。三季度经济通胀再度下行，为货币宽松打开了时间窗口，但与2014-2015年主动放水不同，未来可能更多地是衰退倒逼式宽松，庞大的债务杠杆滚雪球对流动性十分渴求。

政治局会议表示，要落实各项减税降费措施，保证公共支出能力和力度，发挥财政资金效应，引导社会资金更多投向实体经济和基础设施建设薄弱领域。要引导货币信贷和社会融资合理增长，着力疏通货币政策传导渠道，优化信贷结构，支持实体经济发展。

中国超预期的工业和消费抵消投资增速下行的影响，使得二季度经济增速稳稳落在6.7%。然而随着房地产市场自高点回落、民间投资持续乏力，年内整体投资恐在低位徘徊，加之全球局势动荡，黑天鹅事件增多，为下半年的中国经济蒙上阴影。

**改革推进**

此次政治局强调要持续深化“放、管、服”和财税、金融、创新、国企等重点领域改革，全面落实“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大重点任务。这与去年政治局会议提及的“国企、财税、金融等”重点领域改革的内容和顺序略有不同。

中金公司首席策略分析师王汉锋等表示，预计金融领域重在防范和排查风险，近期一行三会在各自领域加强监管、促进降杠杆、清查违法等类似行动可能会继续，同时，供给侧改革与国企改革将并行推进以协助去产能、提高过剩产能的行业集中度，帮助提升国有企业效率。财税体制改革一方面要帮助实现税负降低，另一方面也有优化结构、支持农民工市民化和补短板、去产能的进程。

会议提出，去产能和去杠杆的关键是深化国有企业和金融部门的基础性改革，去库存和补短板的指向要同有序引导城镇化进程和农民工市民化有机结合起来，降成本的重点是增加劳动力市场灵活性、抑制资产泡沫和降低宏观税负。

兴业银行的鲁政委指出，会议首次将“去产能”和“去杠杆”明确与国有企业和金融部门的基础性改革联系起来；首次指出“去库存”和“补短板”要和城镇化和农民工市民化结合起来；同时明确，“降成本”的三大方向。

他表示，从产能情况来看，目前过剩最为突出的钢铁、煤炭都是国有企业占比很高的行业，金融机构盲目相信“国企信用风险低”而给予融资和一些行业、地方性的保护，导致这些行业里的过剩产能堆积、退出不畅，积累成目前的过剩；从杠杆水平角度看， 金融机构和行业、地方性的保护，直接造成了国有企业杠杆率偏高。同时，间接融资方式占主导的金融格局，在融资持续增加的背景下，也会更为直接地从报表上表现为杠杆率的上升。

鲁政委认为，所谓国有企业的“基础性改革”，主要应该是指如何“通过有效的市场竞争”实现优胜劣汰；所谓金融部门的基础性改革应该主要是指两个方面：一是金融机构要建立起更为健全的市场风险定价机制； 二是金融市场体系要从间接融资为主导向更多提高直接融资比重转变。

央企改革在继续推进，中国国务院周二发文，鼓励中央企业依托资本市场，通过培育注资、业务重组、吸收合并等方式，利用普通股、优先股、定向发行可转换债券等工具，推进专业化整合，增强持续发展能力。

**抑制资产泡沫**

多位分析人士指出，此次中央政治局会议提出“降成本的重点是增加劳动力市场灵活性、抑制资产泡沫和降低宏观税负”，抑制资产泡沫这一说法值得关注，这意味部分房地产过热地区面临政策收紧风险。

上周新华社已针对房地产市场连发三篇评论，警惕楼市繁荣背后的金融风险、小心来势凶猛的“地王”盛宴、以及“去库存”要打持久战。

鲁政委解读称，降低融资成本已不是当前主要矛盾，而当前降成本的主要方向，应该是降低劳动力成本（“增加劳动力市场的灵活性”）、控制房地产价格和由此带来的房租与整个营商成本的上升（“抑制资产泡沫”）、降低宏观税负。与5月9日权威人士文章相比，降低劳动力成本和抑制资产泡沫是新加入的内容。

他认为，未来房地产去库存的重点，应该是满足城镇新落户人员的购房需求（特别是首套房），“买房子给户口”很可能会成为下一阶段地方政府房地产“去库存”的主要操作模式。“补短板” 也主要是指城镇化过程中的交通、通讯、水电煤气、科教文卫等领域的短板。

“综合来看，我们认为抑制资产泡沫可能重点指的是局部楼市价格的明显上涨，预计下半年不排除出台地方针对性的抑制局部泡沫的措施。”中金的王汉锋等表示，增加劳动力市场的灵活性可能是针对劳动力成本上涨过快的现状，而降低宏观税负可能是要降低企业和居民税收负担，重点可能是进一步降低社保等方面的负担。

方正的任泽平则预计，下半年房地产调控政策可能会分化，对三四线继续去库存，对一二线房价大涨城市收紧房贷政策，比如深圳、上海、北京、合肥、厦门等，同时加强对国企拼地王现象的监管，土地市场有望降温。

今年以来在多重政策利好影响下，一线及部分热点二三线城市显现过热发展态势，楼市调控已逐渐收紧，限购加码、限贷限价政策接连出台。热点城市合肥已收紧二套房信贷，苏州和南京严控房价地价，而北京住建委最新表示，坚决遏制投机投资性购房需求，适度提高第二套非普通商品住房的首付款比例。（完）