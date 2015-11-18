中国明年不会出现经济崩盘 会在基本底线上实现增长--专家

路透北京11月18日 - 民生证券首席经济学家邱晓华周三表示，2015大局已定，全面估计中国经济增速在7%左右。2016年则是底线可守常态难寻，还是在一个最基本的底线上实现增长，不会出现大起大落，更不会出现经济的崩盘以及所谓的硬着陆。

他在“《财经》年会2016：预测与战略”上称，从政策面看，中国在货币政策、财政政策、产业政策，以及国家的投资收入分配等诸多方面有很大的调节余地，因此实施一个更积极的政策来守住底线，维持底线，应该说增长是没有问题的，也不会有风险。

他表示，中国目前经济的基本面，就是城市化、信息化、工业化、农业现代化。目前改变的只是成长速度，发展趋势并没有改变。随着这四个方面趋势的进一步前行，就能够继续给经济带来必要的增长率。

从具体的实践上看，供给面，农业相对稳定，制造业相对平稳，服务业相对活跃。这样一个发展格局在短期内不会出现太戏剧性的变化。预计农业明年会有4%左右的增长，制造业将保持6%到7%的增长，服务业保持7%到8%的增长。

从需求面上讲，投资、消费、出口，三大需求确实在发生新的变化，突出的是投资需求，相比过去已经明显回落。从明年的情况来看，投资保持10%左右的增长需求，消费保持10%以上的增长，都是可以做到的。

“问题是出口，出口能不能改变目前的零增长，负增长。明年出口是否能实现一定的正增长，这是需要继续观察的。但从内需的角度来看，投资和消费两大需求都能够维持10%的增长来看，经济的底线也是可以守住的。这个底线是多少？6.5%以上。”邱晓华称。

他分析指出，中国经济问题之所以常态难寻就是因为经济进入了一个大变局的阶段，大环境在发生变化，发展阶段变了，中国现在是中等收入阶段，因此，它要求生产体系必须做相应的改变。

此外，市场也变了。过去是相对的短缺，现在是生产相对过剩，这种由短缺到过剩的变化，就意味着政策体系需要改变，要由解决生产为主的政策体系转到解决开拓市场。

“不能不提到的中国特色的公款消费开始急剧降温，公款消费在中国的总消费中间至少占1/4，这块明显降温，当然会放大目前的市场的问题。”他称。

他还提到，外部环境的变化和游戏规则改变，都决定经济增长方式也需要做出相应的改变，而这些改变同样需要时间。从这个意义上来说，常态还是很难短期内就可以实现的。（完）