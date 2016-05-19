中国经济上行有压力但往下不会深度调整 楼市调控要回归市场--国家统计局

路透北京5月19日 - 中国国家统计局新闻发言人盛来运表示，中国经济上行有压力、下行有支撑，往下不会深度调整；而且中国当前货币总体流通量是稳定的，货币政策取向没有改变。

新华社周四援引他在国家统计局媒体通气会上的讲话并称，现在房地产调控政策是要改变以前靠行政手段调控房地产的情况，使调控回归市场。

“当前中国经济上升动力和下行动力处于僵持状态，这就决定了中国经济上行有压力、下行有支撑。往上走，不论是国际还是国内都面临压力，但往下也不会深度调整，”盛来运称。

他指出，3、4月经济数据的变化是多种原因影响的，经济短期波动受国际国内环境和政策影响，是正常的、合理的；特别是要注意到，4月数据的波动还有基期因素的影响，剔除之后，经济运行还是平稳的，中国经济稳中有进的格局没有改变。

针对货币政策与经济运行的关系，盛来运称，“当前货币总体流通量是稳定的，货币政策取向没有改变。”

至于房地产市场，他认为仍会保持稳定发展，因为中国城镇化还有空间，改善性需求潜力大，房地产行业具有保持稳定增长的潜力。

“现在房地产调控政策并不是一味刺激，而是要改变以前靠行政手段调控房地产的情况，使调控回归市场，用市场化措施保障房地产发展，”他说，“经过调整，房地产市场会更加健康。”

针对部分去产能行业企业恢复生产的现象，盛来运认为，一部分即将准备压缩产能但还没有实施的企业，一旦市场形势好转就加大生产力度，这个现象值得重视。

“要防止部分企业市场价格回升后加大开工力度，造成去产能的反复。当前，仍然要坚定不移地推进供给侧改革，坚定不移地去产能，”他说。

**PPI回升持续性有待观察，重视局部行业和地区失业压力**

谈到年初以来工业生产者出厂价格指数（PPI）同比降幅持续收窄，盛来运称，PPI的变化有多重因素影响，包括期货市场的刺激，还有国际原材料市场比如原油等价格的回升；但从总体看，国际国内原材料供过于求的状况没有实质性改善，PPI回升的持续性有待观察。

就业方面，全国总体就业是稳定的，但这不代表局部地区和行业没有问题；目前东北地区和一些资源型行业衰减严重的地区，失业压力在加大；钢铁、煤炭等要加快去产能的行业，就业压力也比较大。

“局部行业和局部地区出现的失业压力值得重视...国家对此有认识，也有准备，”他表示。

今年前四个月中国城镇新增就业443万人，完成全年目标任务的44%。

对于民间投资增速放缓的问题，盛来运表示，民间资本近50%的投向是制造业，当前制造业市场环境不好，产能过剩比较严重，导致民间资本没地方投或者不愿意投。

“下一步，还要加大改革力度，放宽市场准入，让民营企业更多获得资金和项目机会，促进民间投资发展，”他说。（完）