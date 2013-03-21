中国上半年经济料续复苏 但需警惕通胀和影子银行风险--瑞银

路透北京3月21日 - 投资银行瑞银周四称，预计今年上半年中国经济将延续复苏回升态势，因而二季度将利于股市。不过下半年经济增速或将有所回落，另外需警惕通胀抬头及影子银行的相关风险。

瑞银财富管理首席中国投资策略师高挺在记者会上称，受政府基础设施建设投资、房地产投资、企业库存周期等因素拉动，二季度中国经济增速预计将达全年最高的8.3%。不过，今年下半年居民消费价格指数(CPI)的反弹压力则较大，或存在加息可能。

“去年下半年开始，国内的融资环境较松。这是判断经济复苏在二季度可能比很多人想象中强的依据。因为信贷是领先指标，从过去两个季度这么松的信贷环境往前展望，二季度跟信贷相关的投资增长将较快”，他分析称。

根据瑞银预测，今年第三和第四季度经济增速将分别回落至8.2%和7.7%，而同期CPI则将分别回升至3.8%和4.2%，远高于一、二季度2.6%和3.1%的预估值。一旦通胀率走高，政府将可能被迫收紧信贷，经济亦或因此降温。

同时，对于影子银行问题，高挺认为，目前影子银行增长很快，而监管跟进则较慢。未来，若政府监管力度过大，可能会影响到信贷；而若力度不到位，则难以解决扩张太快问题，因此将面临一定的不确定性。

高挺并指出，今年A股盈利增长料为9%左右，加上目前A股的市盈率大概在十倍左右，是正常合理估值，所以整体来说对股市是正面环境。预计今年股指有望上行约20%，主要将在上半年实现。

具体投资操作方面，高挺认为，目前周期性板块仍有一定上升空间，建议强、弱周期板块均衡配置。

“非银行金融股相对较看好，即保险和证券。还有就是汽车和家电。而在周期与弱周期之间，看好耐用品消费...，另外食品、饮料、医药等也可配制一些，但不宜太过集中”，他称。

另外，在债市方面，高挺认为，目前流动性再充裕的可能性较小，加上基本面没有太多对债市的支持，且若经济持续加速，那么将对债市不利，甚至将令其面临一定下行压力。因而二季度将中等配制债券，超配股市。

中国沪综指.SSEC周四小幅收高0.3%，连续第三日收涨，报2,324.242点。（完）

(发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯)

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