让潜在风险早暴露对经济提质和转型利大于弊--人民日报

路透北京5月11日 - 人民日报周一连续刊发经济新常态下怎么办的第三篇评论文章称，中国经济在新常态下早日暴露潜在的风险，尽早显现可能的短板，对于经济的提质增效和转型升级，其实是利大于弊。

文章称，要严格控制对高耗能、高排放企业和产能过剩行业的贷款，抑制投资冲动，逐步淘汰落后产能、化解过剩产能。同时要清理整顿影子银行，并设置好红线，注意远离“黑暗角落”，有效防范金融风险。

“当前中国经济已经深度融入全球经济，形成你中有我、我中有你的局面，更难免受到国际经济政治风险的影响。从这个角度而言，高度重视应对经济下行压力，加快改革开放步伐，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。”文章称。

文章指出，防控风险，就要建立健全监管体系，筑牢“安全网”，加固“防护栏”，守住底线。很多时候，宁愿把形势想得复杂一些，把挑战看得严峻一些，做好应付最坏局面的思想准备，把工作预案做到位，才能处变不惊，成竹在胸；才能防止个别性、局部性、暂时性的经济风险，上升演变为系统性、全局性、长期性的经济危机。

防控风险，决不是不要发展；居安思危，更不是不要作为。那种“少干事就不会出事”的鸵鸟思维，本身就是最大的风险。只要逐级做好预案，防控未知风险，推进改革，就一定能确保中国经济这艘巨轮行稳致远。

事实上，在经济高速增长时期，“一俊遮百丑”，许多矛盾和风险往往被掩盖了起来；而经济增速放缓，下行压力增大，便容易“水落而石出”。从部分行业产能严重过剩，到地方债务风险上升；从小微企业融资难融资贵问题突出，到影子银行膨胀，各类隐性风险逐渐显性化。

更需要重视的是，风险之间具有相互传递性。以产能过剩为例，产品卖不出去，资金就难以回笼；资金流动性变差，还债能力跟不上，就容易造成银行坏账；银行坏账增加，就有可能增大金融风险。环境风险、社会冲突等非经济因素，同样可能传递到经济领域。

有堵更应有疏。发展所产生的问题，只能在发展中予以解决。无论是出台优惠政策，助推企业转型升级，鼓励其“走出去”寻找新蓝海，还是探索推进政府与社会资本合作模式，化解地方政府性债务风险，抑或是疏通货币政策向实体经济的传导渠道，引导金融更好地为实体经济“输氧造血”，只有通过一点一滴的改革、一砖一瓦的发展，才能既熨平短期经济波动，抑制通货膨胀，又促进结构调整和转型升级，将相伴而生的风险逐步稀释化解。

（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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