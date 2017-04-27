中国十九大召开前经济持稳且极具建设性 股市向好--富达

路透香港4月27日 - 国际资产管理公司富达国际周四称，预期中国共产党第十九次全国代表大会召开之前，宏观经济将维持稳定且极具建设性，加上强劲基本面和合理估值将对中国股市带来支持。

富达国际最新评论指出，中共中央政治局最近强调要高度重视防控金融风险以及加大惩处违规违法行为工作力度，消息令内地股市及债券市场受压，但该行相信此举将有助遏制投机活动，有利于股票及债券市场的长远增长。

富达国际投资总监Catherine Yeung称，长远来说，控制杠杆交易的风险对中国市场有利，管理金融风险及加强监管投机活动是中国政府持续的重点之一，市场预料银监会将会重点防范金融风险，寻求控制房地产融资业务以合理的速度增长。在保险业方面，保监会可能会加强风险控制，并要求保险公司在投资方面建立谨慎的机制。

她认为，在供应方改革和减少房地产库存后，预计中央会推行持续去杠杆化；如果市场进一步下滑，可能会到达极具吸引力的入市水平，因为这些措施不会影响到该行有意投资的企业的基本面，也不会影响更广泛的经济形势。

“我们相信党代表大会召开之前，中国宏观经济将维持稳定且极具建设性。随着季度业绩频传喜讯，加上经济状况稳定，我们预料强劲基本面和合理估值将支持中国股市的表现。”她说。

债市方面，富达国际固定收益基金经理Bryan Collins认为，中国监管机构正积极减少系统性风险以管理银行资产负债表，这是金融体系得以健康发展的必要步骤。国内利率上调也有助于支持人民币兑美元的汇率，中国最重要的金融市场改革是扩大境内融资成本的分歧，此举可最终改善国内资本的成本和配置。

他并称，随着中国央行因强劲的基本经济增长而出现偏向紧缩政策，中国政府债券的收益率按预期上升，短期中国政府债券因资本波动性较小而极具吸引力。

“然而，当十年期中国国债的收益率上升至3.6%或以上时，亦会是买入的好时机。”他说。

富达国际为一家私人持有及独立的公司，截至去年底为亚太区、欧洲、中东及南美洲的客户投资超过2,790亿美元的资产，客户包括退休基金、中央银行、主权基金、大型企业、金融机构、保险公司、财富管理经理以及个人投资者。另于不同国家为雇员福利计划提供投资行政管理及谘询服务，所托管的资产约830亿美元。（完）