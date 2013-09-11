《热点聚焦》中国经济转型将再次撼动全球

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/伦敦9月11日 - 对美国紧缩货币政策的忧虑早已消退，现在全球决策者更纠结的是，如何应对中国经济变革的第二阶段。

中国经济变革的第一阶段--工业化，撼动了全球经济。因中国对自然资源的旺盛需求，大宗商品生产国从中受益。过去10年中，经济发展最快的10个经济体中，有六个在非洲。

中国制造业的价格竞争力，导致发达经济体和一些发展中经济体就业机会大量流失，但同时也遏制了通胀率，许多消费品对万千消费者来说终于不再贵得遥不可及。

而中国经济变革的第二阶段，其影响也绝不亚于第一阶段。

消费将取代投资，成为中国经济增长的主要推动力。服务业在整体经济中的比重将上升，工业所占比重则相应下降。原先以廉价劳动力为基础的大宗商品密集型制造业，将让位于更绿色、更清洁的制造业领域。

而受过良好教育、生产力更高的人才带来的附加值，将更多留在中国，而非流至跨国公司。

当然，这还只是构想而已。

中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员李健称，未来20年，中国仍将是全球经济增长最重要的推动力，但不再只是进口原材料和部件、然后加工后再出口。

他指出，中国已经意识到不能再一味地依赖投资和出口作为经济增长的主要推动力。

中国已刻意放慢经济增长步伐，以处理较长期的结构性问题，实现更可持续的经济增长。

中国新领导层预计将在11月举行的十八届三中全会上批准改革蓝图。而能否制服既得利益团体，将是新领导层面临的严峻考验。

这也在很大程度上影响全球经济。

**中国变，则世界变**

世界银行经济学家Philip Schellekens称，中国即将推进的改革意义非常重大。中国改变了，整个世界都会改变。

整体而言，与发达国家相比，依赖大宗商品出口的发展中国家更容易受到冲击。而在发达国家中，澳大利亚显然是个例外，澳大利亚的出口目前有三分之一流向中国。

对大宗商品的需求应会保持强劲，尤其是鉴于中国的人均资本存量（capital stock per head）仅为美国的10%，且中国的都市化进程还有很长的路要走。但随着中国经济再平衡，与消费更相关的大宗商品会更受青睐。

经济学家担心，之前在原材料价格大涨时，太多的新兴市场将由此带来的大量收益用于支出，而非投入到基础设施以及其他投资。因此，当中国需求趋于疲软时，这些经济体的增长就会放缓。

中国对农业大宗商品和能源的需求应会保持强劲，但伦敦咨询公司资本经济（Capital Economics）称，担心一些金属出口国之前没有把额外的收益存起来，这些国家现在出现经常帐赤字。

该机构认为，南非、赞比亚、智利和秘鲁这方面格外脆弱。

当然，原材料价格下滑，有利于那些大宗商品进口国的经济增长，并且有助于遏制这些国家的通胀率。

此外，像印度和印尼这些主要新兴经济体，可以趁机进军中国腾出来的基础制造业。譬如孟加拉，已迅速成为全球第二大纺织品出口国。

而对于巴西而言，该国目前在制鞋等低技能产业面临来自中国的强大压力，未来在较高端市场与中国的竞争将加剧，因此如何提高竞争力就是迫在眉睫的任务。

经济学家指出，巴西在经济繁荣时错过了改革的良机，眼下除非其改善基础设施、简化行政上的繁文缛节并完善税收体系，否则可能再次错过中国经济转型为其提供的大好机遇。

宏源证券分析师何一峰指出，对于发达经济体，中国经济转型更像是双刃剑。

他认为，对欧美来说，中国注重内需确实对它们形成一些竞争， 但是换一个角度看，它们可以把的产业链进一步集中于高端，更多依赖技术和知识的输出。

现在对欧洲奢侈品制造商而言，中国已经是极具吸引力的市场，而未来随着中国民众收入增长，消费者的鉴赏能力提高，中国将为外国企业提供更多的机遇。

摩根大通首席中国经济学家朱海滨称，中国许多家长出于安全考虑选择外国品牌的婴儿配方奶粉，就是个很好的例子。

朱海滨指出，消费者越来越注重产品质量，这对许多外国出口商是个好消息，尤其是发达国家的出口商。

对发达经济体而言，在服务业领域也有重大机遇。

汇丰全球贸易融资主管James Emmett称，中国都市化以及中产阶层崛起，为英国等国家的医疗、教育和旅游等领域企业提供了机会。

朱海滨称，到2018-2020年，投资在中国整体经济中所占比重将从48%下滑至35%，消费所占比重则将从50%升至60-65%。

而至2016-2020年，中国经济年增长率可能滑向6.5%。

世界银行的Schellekens指出，就算到2030年中国经济增长率下降至5%，中国每年增加的经济产出仍相当于韩国经济总量。

他说：“尽管中国经济面临重大变化，但长期前景仍非常正面。”（完）