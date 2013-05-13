中国经济偏弱或令人民币升值后劲不足--中金

路透北京5月13日 - 中国大型投资银行--中金公司最新发布的报告称，中外利差形成的套利带来资金流入中国和人民币升值压力，不过中国经济自主增长动能偏弱意味着近期较快的人民币升值速度难以持续。

最新研究报告指出，宽松的货币环境促使美国和日本的银行的信贷条件近期有所放松，从而使得中外利差带来套利空间。向前看，资本流入增加了国内货币供给，带来国内市场利率下行压力。国内经济增长动能偏弱，也不支持人民币继续较快升值。同时，外管局加大了对短期资本流入的监管和限制，有利于减缓资本流入和人民币升值压力。

“我们预计人民币升值速度将放缓，年底人民币兑美元中间价将升至6.13左右。”报告指出。

报告并称，近期人民币升值幅度较大，主要原因在于远期人民币贬值预期消失，凸显中外利差带来的套利空间。去年四季度十八大召开，中国经济增长企稳回升，导致中国的风险溢价下降，是人民币贬值预期消失的主要原因。无风险套利空间导致的资本流入，是人民币升值的主要推手。

今年以来，人民币升值势头强劲，外汇占款和结售汇数据亦均显示跨境资本汹涌流入，人民币兑美元中间价和即期均迭创汇改来历史新高，并在上周四即期价格最高触及6.1307元的新高。

中国央行上周发布2013年第一季度货币政策执行报告称，将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率双向浮动弹性。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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