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路透中文国际短讯 | 2015年 6月 3日 星期三 12:11 BJT

中国经济今年前景黯淡 改革带来阵痛

中国经济增速已经降至数十年来最慢水平，在好转之前还将进一步恶化。经济学家表示，自由化改革需要一定时间才能尝到甜头，为实现可持续转变，中国政府还需咬牙坚持。一些研究表明，全球金融危机后中国有一只脚踏入了中等收入国家陷阱。路透

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