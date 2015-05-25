中国经济下半年将反弹 互联网金融和传统金融应双向并购

路透北京5月25日 - 中国人民银行金融研究所所长姚余栋近日表示，中国经济基本面在触底，预计三四季度中国经济将反弹；此外，发达经济体未来退出量化宽松，给人民币国际化带来机会。

姚余栋在浙江省金融学会做学术报告时指出，中国通缩压力减少，就业形势稳定，近期经济走势已趋向好；近期通过制造业PMI指数走势可见，中国经济在触底，预计三四季度会反弹。

对于全球流动性，他认为，从全球范围看，未来流动性紧缩将成为全球经济新常态；2017年若主要发达经济体都退出量化宽松，可能会出现全球流动性断崖式下跌，也不排除有若干国家和地区出现金融危机的可能性；在此背景下，人民币国际化将迎来较好时机。

汇丰(HSBC)/Markit上周公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，2015年5月PMI初值数据小幅升至49.1，其4月终值为48.9。

谈及互联网金融，姚余栋表示，互联网金融对中国是个弯道超车的重大利好；对此，人民银行支持鼓励互联网金融的健康发展，倡导市场驱动、研究超前、行业自律、适度监管的原则。

未来互联网金融企业上市是必然趋势，这些企业可能用融来的资金收购传统银行，这个问题很快就会出现。应对这个趋势，一个办法是当前通过修改法律或者搞试点，允许传统金融机构收购互联网金融企业，抑或是在传统金融机构下面设立互联网金融管理部门。

他称，互联网金融和传统金融的并购应该是双向的，要允许互联网金融企业上市之后收购传统金融机构，也要允许传统机构收购互联网金融；现行法律下，商业银行不可以持有非银行机构股份，但地方法人可以通过控股公司先行布局。

在互联网金融新兴业态众筹方面，姚余栋表示，目前，国家正在进行的证券法修改草案已经将股权众筹纳入立法，为股权众筹的规范发展预留了制度空间，但众筹须坚守两个底线，不设立资金池、由第三方银行进行资金托管，也应不提供担保。

中国国务院办公厅此前发布关于《发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》，部署推进大众创业工作，完善创业投融资机制，开展互联网股权众筹融资试点。（完）

(发稿：李贺； 审校 黄凯)

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