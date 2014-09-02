香港《经济日报》：普选特首袋不袋？ 港人答三问题

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（9月2日社评）
中央对普选特首规定从紧，港人对是否「袋住先」倍感纠结，惟港人决定袋或不袋，有三个关键问题待解，到底香港民主路如何走下去？怎样争民主对港最有利？中港心结如何解开？
中央前天就普选特首定下极紧框架，政改角力更趋白热化，令港人五味杂陈，既盼平息纷争、实现普选，又忧方案过紧、民主程度不足，对普选特首方案是袋还是不袋，倍感忐忑。惟港人毋须急于抉择，皆因政改关键第四部曲，即港府将具体法案交上立法会，争取三分二议员通过，应在明年中。港人仍有时间思考，尤其解答三个问题。
其一，香港民主路如何走下去？有泛民人士指，若通过高门槛政改，此方案将长期沿用，「真普选」更遥遥无期，此担忧虽非全无道理，但却值得商榷。
其二，怎样争民主对港最有利？泛民表示与中央的沟通已走到尽头，占中抗争无可避免。泛民藉占中进逼中央，如何才会成功？相信泛民并非图推翻中央，惟中央若因泛民强硬、违法抗争就作重大让步，那内地民众恐有样学样，令内地政治、社会添乱，中央会冒此重大风险，答允香港民主大步前进？
其三，中港心结如何解开？政改纷扰凸显中港政治互信薄弱，就算政改拉倒，此问题依然存在，甚至恶化，成窒碍中港互动绊脚石。
香港社会就政改争拗愈是纷乱，港人要有智慧化解矛盾，就更须平心静气冷静思考上述三范畴，作更理性分析，以拨开普选特首纷争迷雾，才能为港觅得出路。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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