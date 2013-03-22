国家级广电网络公司组建方案获批--报载

路透上海3月22日 - 上海证券报周五报导,中国国家广电总局科技司司长王效杰昨日透露，国家级广电网络公司组建方案已经获批准，这意味着一直难产的中国广播电视网络公司将开始组建。

报导指出，根据国务院对三网融合的总体规划，工信部将出台新修订的电信业务分类目录，国家广电网络公司将获得双向接入牌照，获准经营国内基础电信接入服务。此前国内电信服务和宽带接入市场被中国移动(0941.HK)、中国电信(0728.HK) 和中国联通(0762.HK)三大电信运营商垄断的局面将打破。

“以中国广播电视网络有限公司为龙头，建设全国有线电视互联互通平台，实现各级网络、业务和运营支撑的互联互通。” 王效杰说。

他说，未来中国广播电视网络公司将建设一个中心、三个系统和六大基地。具体来看，建设全国有线电视网络内容分发交换中心；建设全国有线电视网络运营支撑系统、内容管理系统、全国有线电视骨干网传输交换系统。

此外，六大基地，包括广播电视内容集成基地，广播资源集成基地，数字电视出版物集成基地，数字电视互动教育内容集成基地，综合资讯服务基地，数字电视互联网内容集成基地。

在服务体系上，到2015年，要达到100种以上的新业态能力，其中包括付费电视、互动娱乐游戏、在线支付、国内IP电话等。全国县级以上城市有线数字电视全部数字化，80%以上实现双向化。

早在2010年年初，国务院下发的《推进三网融合的总体方案》就明确提出，中国将在三网融合试点阶段(2010-2012年)内组建一个国家级实体，作为有线电视网络参与三网融合的市场主体，并采取包括国家投入资金在内的多种扶持政策。

但这个国家级实体一直难产，直到去年11月，国务院下发国函184号文件，同意组建中国广播电视网络有限公司，由财政部出资，广电总局负责组建和代管。但注册资本却由早前的数百亿降至45亿元。但迄今中国广播电视网络公司仍未挂牌成立，有消息人士对本报记者透露，“中国广播电视网络公司很可能在3月底挂牌”。

报导指出，目前，中国2013年-2015年三网融合的规划正在制定。业内人士认为，在两大部门的共同推动下，三网融合今年一定会加速。这个过程将带来大量设备投资需求，2012年至2015年的市场规模分别可达130亿元、320亿元和1,000亿元，合计超过1,400亿元。(完)

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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