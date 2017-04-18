华人文化入股全球最大经纪公司美国CAA 并建中国合资公司

路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。

华人文化新闻稿称，华人文化还将与CAA共同组建合资公司--CAA中国， 在CAA现有中国业务基础上，规划新战略，进一步发展中美跨境艺人经纪业务，并拓展在电影、电视、现场娱乐、体育、活动营销等相关领域的业务布局。

华人文化董事长黎瑞刚表示，华人文化这些年来一直在研究和探寻美国娱乐产业运营的核心竞争力，并与之对接、磨合和共赢。

“CAA是美国娱乐产业链构架的基础性环节，在一个把人的创意能力作为核心价值的产业体系里，CAA所积累的丰富经验和深厚资源是我们愿意从中国视角进行深入挖掘的。”他说。

CAA在影视、音乐、体育均签约了相当多的世界知名艺人和体育明星，尤其是体育经纪领域，旗下的全球顶尖运动员分布在篮球、曲棍球、足球、棒球、网球等各大项目。

新闻稿称，此次入股和合资公司建立后，现任CAA中国区董事总经理Jonah Greenberg（乔青山）将继续领导CAA在中国的电影业务；CAA全球电影金融和销售集团的联席主席Roeg Sutherland将继续领导CAA在电影融资领域的工作。新成立的合资公司将进一步充实管理团队，拓展影视娱乐、音乐、体育领域的新业务。（完）