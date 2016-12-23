中国保监会将强化互联网平台保证保险监管 严防风险传递--报载

路透上海12月23日 - 近日浙商财险陷入为私募债提供保证保险或面临巨额理赔，上海证券报周五报导，中国保监会计划进一步强化监管，拟出台加强互联网平台保证保险业务管理通知，相关征求意见稿在此次浙商保险事件爆发前即已征求意见。

报导称，相比此前规定，12月上旬下发的征求意见稿对该类业务监管更加详尽与细化，其中对保险金额控制、最大可损控制等进行了量化的规定。一旦落地实施，今后如浙商保险这样将大量风险敞口暴露在这一个险种、一个项目上的概率将降至零点。

征求意见稿要求，保险公司开展互联网平台保证保险业务，累计承保余额不得超过公司净资产三倍，并应合理设置保险金额；其中，通过互联网渠道开展的该类业务，投保人为法人和其他组织的，单户累计最高承保金额不得超过500万元；自然人单户累计最高承保金额为100万元。

此外，在最大可损控制方面，征求意见稿要求，保险公司经营互联网平台保证保险业务，应制定赔付率、逾期率达到约定数值即停办新业务等止损机制，控制最大可能损失。

截至三季度末，浙商财险偿付能力充足率为266.24%。公司周二公告，收到广东金融高新区股权交易中心出险通知，其提供保证保险的惠州侨兴电讯私募债发行人到期无法偿还，浙商财险面临索赔。

浙商财险周四称，在上述私募债保证保险业务中，侨兴集团董事长吴瑞林已提供个人无限连带责任担保，某金融机构出具了履约保函。12月19日，公司递交办理侨兴不动产抵押登记申请，但公告当日尚未取得相应的他项权证。后期能否取得，存在较大的不确定性。

另外，浙商财险今日并称，自侨兴私募债到期无法兑付开始，因涉广发银行惠州分行保函事件，公司一直与广发银行总行及惠州分行接洽与联系，至今未得到其官方回应。

本地媒体此前报导，此次涉及私募债为侨兴电讯2014年私募债券第一期至第七期和侨兴电信2014年私募债券第一期至第七期。2014年12月，两家公司在广东股交中心备案发行债券后，由股交中心将产品信息发布到招财宝平台，年化收益率7.3%，到期日2016年12月15日。

互联网平台保证保险业务，是指保险公司以网络借贷平台为中介，为平台上的借款人(即投保人)和出借人(即被保险人)双方提供保证保险服务的业务。

浙商财产保险股份有限公司注册地为杭州，注册资本15亿元人民币。截至今年三季度末，该公司净资产为12.8亿元。(完)