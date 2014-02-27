中国官媒呼吁西方在乌克兰问题上摒弃冷战思维

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京2月27日 -《人民日报》周四发表评论文章，指责西方仍抱有“冷战思维”，与俄罗斯争夺对乌克兰的影响力。文章呼吁在处理乌克兰危机上彻底放弃过时的思维惯性。
“冷战时期的政治经济和安全理论，仍左右着很多人对这个世界的认识，西方一些人依然对俄罗斯满怀抵触。”文章称。
文章呼吁西方国家“摒弃不合时宜的思维惯性，把握机遇开创新的合作空间”。
“彻底摆脱冷战思维的束缚，才能减少不必要的对抗，进而让国际关系转型更加顺畅。”
该文章作者笔名钟声。（完）
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。