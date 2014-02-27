中国官媒呼吁西方在乌克兰问题上摒弃冷战思维

路透北京2月27日 -《人民日报》周四发表评论文章，指责西方仍抱有“冷战思维”，与俄罗斯争夺对乌克兰的影响力。文章呼吁在处理乌克兰危机上彻底放弃过时的思维惯性。

“冷战时期的政治经济和安全理论，仍左右着很多人对这个世界的认识，西方一些人依然对俄罗斯满怀抵触。”文章称。

文章呼吁西方国家“摒弃不合时宜的思维惯性，把握机遇开创新的合作空间”。

“彻底摆脱冷战思维的束缚，才能减少不必要的对抗，进而让国际关系转型更加顺畅。”

该文章作者笔名钟声。（完）

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