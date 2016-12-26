中国要调节好货币闸门 防止因货币不足或过度引发金融体系不适--金融时报社论

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海12月24日 - 中国金融时报周六发表社论称，货币政策要进一步调节好货币这个“总闸门”，维护流动性基本稳定，既要保证经济发展的正常需要，也要防止因为货币不足或过度引发的金融体系不适。
文章并称，维护流动性基本稳定，一方面要注重流动性松紧；另一方面也要注意货币政策的传导，在把握好流动性“总量”的同时，注意畅通流动性“渠道”。而疏通货币政策传导渠道，已经成为人民银行力推的重要工作之一。
“很显然，稳健中性的货币政策是中央面临当前经济新形势作出的重要决策。”文章称，“...总的来看，当前货币总量和利率水平是与经济基本面的变化相匹配的。”
下一步，要根据经济金融形势和外汇流动的变化情况，综合运用多种货币政策工具，合理安排货币政策工具组合、期限结构和操作力度，加强流动性管理，保持银行体系流动性合理适度，促进货币信贷适度增长。
同时，要继续创新调控方式，坚持稳住宏观政策，加强预调微调但不搞强刺激，更加注重精准发力，探索更有针对性地解决结构性问题。
还要坚定不移地推动金融市场化改革，进一步完善货币政策调控和宏观审慎政策框架，疏通传导渠道，提升金融服务实体经济的能力。
“总的来看，就是要从量价两个方面保持货币金融环境的稳健和中性适度，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境。”文章称，
此外，还要引导商业银行加强流动性和资产负债管理，合理安排资产负债总量和期限结构，提高流动性风险管理水平。要进一步促进货币市场稳定，完善中央银行抵押品管理框架，调节好流动性和市场利率水平，加强和改善宏观审慎管理，组织实施好宏观审慎评估。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。