中国要调节好货币闸门 防止因货币不足或过度引发金融体系不适--金融时报社论

路透上海12月24日 - 中国金融时报周六发表社论称，货币政策要进一步调节好货币这个“总闸门”，维护流动性基本稳定，既要保证经济发展的正常需要，也要防止因为货币不足或过度引发的金融体系不适。

文章并称，维护流动性基本稳定，一方面要注重流动性松紧；另一方面也要注意货币政策的传导，在把握好流动性“总量”的同时，注意畅通流动性“渠道”。而疏通货币政策传导渠道，已经成为人民银行力推的重要工作之一。

“很显然，稳健中性的货币政策是中央面临当前经济新形势作出的重要决策。”文章称，“...总的来看，当前货币总量和利率水平是与经济基本面的变化相匹配的。”

下一步，要根据经济金融形势和外汇流动的变化情况，综合运用多种货币政策工具，合理安排货币政策工具组合、期限结构和操作力度，加强流动性管理，保持银行体系流动性合理适度，促进货币信贷适度增长。

同时，要继续创新调控方式，坚持稳住宏观政策，加强预调微调但不搞强刺激，更加注重精准发力，探索更有针对性地解决结构性问题。

还要坚定不移地推动金融市场化改革，进一步完善货币政策调控和宏观审慎政策框架，疏通传导渠道，提升金融服务实体经济的能力。

“总的来看，就是要从量价两个方面保持货币金融环境的稳健和中性适度，为结构性改革营造中性适度的货币金融环境。”文章称，

此外，还要引导商业银行加强流动性和资产负债管理，合理安排资产负债总量和期限结构，提高流动性风险管理水平。要进一步促进货币市场稳定，完善中央银行抵押品管理框架，调节好流动性和市场利率水平，加强和改善宏观审慎管理，组织实施好宏观审慎评估。(完)