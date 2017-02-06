中国官媒称对重点金融领域苗头性问题不能掉以轻心 要保持动态监控

路透北京2月6日 - 人民日报周一刊登评论文章称，防风险重在未雨绸缪，防控资产泡沫，是防风险的关键一环，对重点金融领域的一些苗头性问题不能掉以轻心，需要保持动态监控，把握趋势，前瞻性排查有可能成为“导火索”和“引爆点”的风险隐患，下决心处置一批风险点，为经济运行及时“排雷”。

文章称，眼下强调防风险的重要性，并不是山雨欲来、仓促应战，而是未雨绸缪、防微杜渐。及时清除各种风险隐患，中国经济就能走向更健康的未来。

“对于风险防控的紧迫性需要给予足够重视，这是一次与风险的赛跑，赢得主动、占领先机最为关键。综合国内国际大势看，在当前突出防风险的分量，是顺应经济发展实际的必要选择。”文章称。

新春伊始，“防风险”成为几大金融主管部门筹划2017年金融监管的共同关键词，这呼应了中央经济工作会议提出的“把防控金融风险放到更加重要的位置”，表明金融稳健运行将成为今年经济发展的一大着力点。

文章称，金融与实体经济历来共生共荣，如果实体经济面临压力，不可避免要向金融体系传导。当下，经济运行依然有不少困难，如产能过剩和需求结构升级矛盾突出、经济增长内生动力不足等，这些矛盾和问题，有的是周期性、总量性因素，有的是结构性失衡，都可能带来金融风险的积聚。

从外部环境看，中国经济与全球经济联系已非常紧密，国际金融市场和国际大宗商品的价格波动还可能带来输入性风险因素。金融风险有突发性、传染性，一点风吹草动，都可能带来全局性影响。

金融风险如何防，策略很重要。风险积聚并非一朝一夕，背后的成因也很复杂，化解这些风险隐患也很难一蹴而就，需要“慢工出细活”。比如，让过高的杠杆降下来，在具体实施进程中，既要采取坚定有力的措施，也要把握好节奏力度，分类施策、有序化解，并兼顾经济稳增长，如此去杠杆才有回旋余地。

同时，对重点金融领域的一些苗头性问题不能掉以轻心，需要保持动态监控，把握趋势，前瞻性排查有可能成为“导火索”和“引爆点”的风险隐患，下决心处置一批风险点，为经济运行及时“排雷”。 文章指出，防控资产泡沫，是防风险的关键一环。其他国家的发展史表明，资产泡沫破灭，往往会带来难以控制的系统性金融风险，破坏性很强。最近一轮国际金融危机的触发，很大程度上就与美国房地产泡沫破裂有关。

近年来，全球主要经济体竞相实施宽松化政策，国际市场资产泡沫风险不断累积，国内资产也曾出现过一些泡沫化现象，对此应当保持高度关注，一方面采取有力措施，避免市场过度波动，抑制资产泡沫形成，另一方面也要加强实体经济与金融的对接，拓展更多投资渠道，让企业和居民手里的钱有出路，而不是“扎堆”在有限的资产市场中。

文章称，防风险需要所有市场主体一起努力，但根子还是在监管。金融混业经营的大趋势下，金融新业态层出不穷，不同金融机构业务关联性增强，金融风险跨行业、跨市场的传染性明显增大。金融监管要顺应这些新情况，通过体制变革提高和改进监管能力，进一步完善监管规则，实现对金融体系的全覆盖。消除了监管“空白点”，可以防止监管套利，避免风险交叉传染，金融体系的稳健运行才更有保证。（完）