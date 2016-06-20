正确看待人民币汇率波动 汇率市场化有望倒逼金融改革--报载

路透北京6月20日 - 中国官方媒体--金融时报周一发表文章称，要正确看待人民币汇率波动，要全面评估汇率市场化改革与资本项目可兑换，开放资本账户、加大汇率双向浮动弹性对国内金融体系提出了更高的要求，因此有望成为一系列金融改革的催化剂。

汇率市场化改革不仅仅是汇率问题，也是国内一系列金融改革不可或缺的组成部分。进一步的开放会激发改革动力，提高金融效率。这种以开放倒逼改革已有先例。例如，此前引入外资银行。

文章称，决策层对坚持开放政策、推进人民币汇率市场化改革的决心十分坚定。随着人民币加入SDR货币篮子，越来越多国家和地区开始使用和持有人民币，参与人民币汇率市场博弈的供求方日渐增多，人民币汇率的波动更加灵活渐成必然。

不过，在迈向资本账户开放的同时期待汇率、利率相对稳定，同时保证国内经济在新常态下平稳健康发展，多个政策目标相互平衡绝非易事。这就要求政策制定者和市场参与者正确、全面、妥善地衡量问题。 中国要正确认识一定程度上的资本流动。应当承认，外汇储备的边际变化的确值得市场各方关注，但不能过度解读。在美元加息预期不改的背景下，逐步放开资本项目管制的确可能让部分资本选择离开，但这并不是一种恐慌性逃离，这是经济客观规律使然。

而提升外汇的资产配置效率正是改革的新要求之一。尽管中国一直是外汇储备大国，但中国资产端与负债端的收益率和成本并不匹配。如何通过改革和开放进一步提高中国对外资产的收益率，降低对外负债成本，有效利用外部杠杆发展经济是当务之急。

中国还要妥善管理可能的汇率波动风险。尽管在中高水平的经济增速的支持下，人民币不具有长期贬值基础，但是，随着改革的推进，人民币汇率双边波幅增加在所难免。在这种情况下，需要尽量避免的不是波动本身，而是其可能带来的伤害。因此，与其担心改革的风险而畏手畏脚，不如制定妥善的风险应对预案。

国内市场并不缺少外汇风险管理工具。从政策制定者的角度而言，需要与时俱进，不断完善风险管理工具和制度设计；从企业角度而言，要告别投机等赌徒思维，不要把重心放在投机性套利上，而应通过套期保值降低汇率波动风险，例如，结合自己的业务特点，通过外汇远期、交叉货币掉期等常规衍生产品避险，或调整业务模式，实现外汇对冲。 文章称，汇率改革不可能一蹴而就，市场应对也需要过程。培育成熟、完善的市场，稳定的宏观调控政策和妥善把握窗口期都是关键要素。而正确、全面看待改革，不否认风险，并积极做好风险管理和应对预案，是达成共识、深化改革的核心内容之一。（完）